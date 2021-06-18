今晚衝嗎？／疫情讓感情升溫or降溫？愛情診療室幫你診斷

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何美提到，其實這次疫情讓很多人 WFH ，自己也因此跟男友產生過爭執「我第一次發現我吵架是可以用吼的，但是經過一段時間後，我們也逐漸找到一個平衡點，所以現在的話就還好。」
但即使何美在兩性關係中這麼強勢，但她仍有自己的化解問題的妙招，「吵架過後一定要冷靜下來，然後雙方寫下自己想說的話與自己哪裡有錯的地方。然後雙方針對這些問題再去討論。」
三級警戒除了讓部分情侶在一起的時間變長之外，也讓許多情侶只能分隔兩地、以視訊方式見面。海產就分享自己的情況，認為該忙的時候還是得忙，但還是要撥出一點時間來視訊聊天，但這個聊天並不是毫無目的的亂聊，「我覺得現在有太多情侶是在無意義的聊天，這幾分鐘就是來分享自己今天生活或是彼此發生的事情。」
節目最後派翠克也幫一名愛上朋友男朋友的網友解惑，「我的想法是，如果我認為現在的朋友比我喜歡的人還要重要的話，那我就不會同時跟朋友去追求這個人。但我還是得說，感情的世界沒有禮讓這件事。」
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