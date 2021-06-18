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今晚衝嗎？／疫情讓感情升溫or降溫？愛情診療室幫你診斷

▲本周的今晚衝嗎帶領大家探討情侶在疫情期間感情上的問題。
▲本周的今晚衝嗎帶領大家探討情侶在疫情期間感情上的問題。

新媒體行銷處/綜合報導

2021-06-18 15:00:00

 本周的今晚衝嗎帶領大家探討情侶在疫情期間感情上的問題。
由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周邀請到來賓何美，將與助理主持鬼鬼和主持人們一起展開「愛情診療室」，幫情各位情侶愛人們診斷你們之間的感情有沒有因為近期的疫情出現問題。

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台灣於5月19日正式進入三級警戒，也讓許多情侶們待在一起的時間大幅提升，雙方也更容易產生摩擦。不過來賓何美說，她在雙方感情上扮演超壞的角色，「我的控制慾算滿強的，家裡不整齊我也會很容易生氣，基本上我說一就不會是二的那種。」

何美提到，其實這次疫情讓很多人 WFH ，自己也因此跟男友產生過爭執「我第一次發現我吵架是可以用吼的，但是經過一段時間後，我們也逐漸找到一個平衡點，所以現在的話就還好。」

但即使何美在兩性關係中這麼強勢，但她仍有自己的化解問題的妙招，「吵架過後一定要冷靜下來，然後雙方寫下自己想說的話與自己哪裡有錯的地方。然後雙方針對這些問題再去討論。」

三級警戒除了讓部分情侶在一起的時間變長之外，也讓許多情侶只能分隔兩地、以視訊方式見面。海產就分享自己的情況，認為該忙的時候還是得忙，但還是要撥出一點時間來視訊聊天，但這個聊天並不是毫無目的的亂聊，「我覺得現在有太多情侶是在無意義的聊天，這幾分鐘就是來分享自己今天生活或是彼此發生的事情。」

節目最後派翠克也幫一名愛上朋友男朋友的網友解惑，「我的想法是，如果我認為現在的朋友比我喜歡的人還要重要的話，那我就不會同時跟朋友去追求這個人。但我還是得說，感情的世界沒有禮讓這件事。」

《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間9點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。

 

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