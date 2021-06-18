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中市7.35萬劑AZ疫苗　盧秀燕：施打率百分百

▲中市7萬3500劑AZ疫苗，昨日全數施打完畢(圖／市政府提供2021.6.18)
▲中市7萬3500劑AZ疫苗，昨日全數施打完畢(圖／市政府提供2021.6.18)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-18 15:12:08

台中市獲中央分配7萬3500劑AZ疫苗，開放前六類人員施打（其中第六類因數量不足，優先提供85歲以上長者施打），台中市長盧秀燕今(18)日上午受訪表示，此波疫苗已於昨日全數施打完畢，完成率100%。市府指出，疫苗開打前，市府已事前做好演練整備，昨日全數打完，進度符合預期。

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盧秀燕指出，根據衛生局的統計資料顯示，6月13日開放給第一至第五類人員接種後，加上6月15日開放給85歲以上長者施打，截至昨日為止，共施打了76967人（一瓶疫苗約可施打10至12人），包含13日、14日共施打1999人；15日施打23242人；16日施打29690人；昨日施打22036人。中央分配給台中市的7萬3500劑AZ疫苗全數達標，顯示民眾施打意願高。

此外，中央撥配台中的第二波共3萬7200劑新冠肺炎AZ疫苗，昨日已配達台中，此批疫苗預計在本週六（19日）、週日（20日）兩日上午開放80歲至84歲長者與70歲至79歲原住民長者接種，市府已完成造冊，並透過里鄰系統投遞「施打疫苗通知單」，長輩無須另外申請或預約，前往指定快打站即可接種疫苗。

民政局指出，因氣象預報本周末可能降下大雨，台中各快打站均已事先架設活動式棚架，方便長者及家屬行動，如有行動不便長者，也會增加工作人力協助攙扶，引導長者進入快打站，減少降雨帶來的不便。

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