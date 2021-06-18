紓困貸款申請爆量急喊卡？勞動部澄清：持續收件

今（2021）年的勞工紓困貸款15日開辦，每人最高可貸款新台幣10萬元，不過僅有50萬名額，而截至昨（18）日傍晚，已超過93萬件申請，有媒體報導傳出勞動部將隨時喊卡，不過勞動部今（18）日澄清，目前仍有在收件，並未喊卡，甚至向行政院爭取加碼名額預算。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-18 16:09:25
根據媒體報導，由於紓困貸款申請件數爆量，勞動部已通知承辦銀行隨時有可能停止申辦，要銀行做好準備，不過勞動部次長王尚志表示，提出申請後須經過財團法人金融聯合徵信中心徵信，了解有無逾貸等疑慮，另外還要審核資格條件，也就是説不見得申請數量已經超過了就一定貸不到。
而由於申請相當踴躍，王尚志說，已經向行政院爭取預算支持，雖然接下來是否持續收件還不明確，但是迄今仍有收件，沒有喊卡。根據信保基金統計，截至今日上午11時30分，勞工紓困貸款核保通過件數已達31萬39件。
只要是具備本國籍年滿20歲以上受疫情影響勞工，108、109年度個人各類所得總額在50萬元以下，申請日前12個月內有參加勞保超過6個月，或有3個月勞保投保薪資等級在2.4萬元以上，或未投保勞保但可提出工作收入證明者都可以申請。
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