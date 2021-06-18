郭台銘擬捐BNT疫苗　近1個月事件簿

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台北政壇傳出鴻海集團創辦人郭台銘有意購買1000萬劑BNT疫苗捐給政府。晚間民眾黨立委高虹安證實，並強調無政治考量。
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中央流行疫情指揮中心公布地方政府或企業自行採購疫苗機制。永齡基金會宣布將會提出申請，隨後也證實已成立專案小組規劃。
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郭台銘在臉書發文，正式宣布將採購500萬劑BNT疫苗，並強調未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間。
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永齡基金會由郭台銘夫人曾馨瑩、鴻海教育基金會執行長汪用和代表，向衛福部食藥署遞件完成。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎受訪時表示，鴻海創辦人郭台銘積極洽購500萬劑BNT疫苗送給政府，他聽說這批疫苗快到期了，購買後送到台灣，再算上封緘檢驗時間，須注意是否能確保在效期內使用。
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衛福部長陳時中在例行記者會中表示：「永齡基金會提出的資料算是完整，但唯獨沒收到原廠授權書，近期會盡快聯繫，協助把案件處理好，也希望在各界努力下，儘早取得疫苗；但他也說，截至目前，沒有人拿到疫苗貨品證明。」
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衛福部疾管署長周志浩：「疫情嚴峻，國際疫苗很搶手，掮客、騙子很多，政府會把經驗提供給有意願的企業參考，所需文件若有不清楚，政府也會協助釐清。至於為什麼非要有原廠授權書？周志浩說，這是希望取得來源可靠、品質可以確保的疫苗，讓國人可以安心接種。」
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衛福部長陳時中表示，會先核准一些疫苗的緊急使用授權，方便未來進口。
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行政院長蘇貞昌答詢時表示：「但疫苗跟口袋裡面的錢不一樣，能不能進來，第一要看疫苗的原廠有沒有貨？第二他要不要賣？第三他願不願意賣給郭董？」陳時中證實，BNT的緊急授權跟郭台銘有關，如果順利的話，衛福部把EUA準備好，速度會快一點。
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高端國產新冠疫苗解盲
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食藥署核發嬌生及BNT疫苗EUA
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陳時中表示，開過會議，決定同意台康生技「有條件」專案進口BNT疫苗，改採附「原廠出貨證明」即可。
上海復星表示德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過我們。
郭辦發言人劉宥彤回應：「各種資訊釐清中，個人表示現代社會運作遵從法令與商業機制為常態！」
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深夜郭台銘在臉書發文，感謝衛福部疾管署署長周志浩連假期間犧牲假日，與他及團隊討論專案進口的相關細節。劉宥彤也在留言處說：「就像是看見隧道那一端的光，但行進間忽隱忽現，要如何面對呢？」郭台銘也妙回：「是不是出口，走下去才知道。」
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郭台銘在臉書發出「向蔡總統報告」一文，文中表示端午節後又有消息傳來民進黨不同派系間有不同聲音，導致各種技術性拖延，為此，他求見蔡英文，取得總統當面接受或拒絕。
前桃園市議員王浩宇表示：「郭台銘若真的有心救台灣，應該直接捐錢給政府採購，從一開始就應該這樣，不然我認為都是說說而已。」
行政院中午召開記者會表示，將發函授權台積電跟永齡基金會代表政府洽購各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。