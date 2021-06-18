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玉闕朝仁宮捐防疫物資 護理員：防疫再辛苦也要繼續努力

▲中市烏日區玉闕朝仁宮捐贈防疫物資(圖／烏日林新醫院提供2021.6.18)
▲中市烏日區玉闕朝仁宮捐贈防疫物資(圖／烏日林新醫院提供2021.6.18)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-18 16:42:35

新冠肺炎疫情持續延燒，烏日林新醫院為COVID-19專責醫院，第一線防疫醫護人員，每天處在高風險、高壓力的狀態，在防疫關鍵時刻最需要的是醫療相關的防疫物資，今(18)日台中市烏日區玉闕朝仁宮捐贈連身式防護衣、隔離衣、防護面罩及醫療用口罩，讓醫護人員可以安心防疫，為長期抗疫注入一股強心劑。

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玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，本土疫情仍然嚴峻，其中醫護警消人員作為防疫第一線，面對感染的風險機率比一般人高，不但面臨高壓、高工時的工作環境，在疫情影響之下，心中也感到恐懼戒慎。這次廣召各界愛心，捐贈上百萬防疫物資，是希望能給予防疫人員加油打氣，也是向這些人員表達感恩之意。

 

烏日林新醫院長林明輝表示，感謝玉闕朝仁宮在疫情延燒階段，餽贈重要且珍貴的醫療防疫物資，目前將會分給醫院戶外快篩站第一線防疫相關人員，他們每天都必須穿隔離衣、戴面罩，全副武裝在酷暑下為民眾進行快篩，讓醫護人員可以安心防疫，無畏疫情艱困只希望能盡快找到潛在感染者，守護社區民眾的安全。

 

林新醫院表示，由於第一線防疫人員每天面對病患，無法確定是否為新冠肺炎感染者，十分需要完整全新的防護用具，才能降低被感染的風險。這次收到玉闕朝仁宮大量的醫療防疫物資，包含400件一次性輕便隔離衣、200件隔離衣、250件連身式防護衣（俗稱兔寶寶裝）、一箱2000片口罩、240片防護面罩，護理人員看到都忍不住感動直呼「太好了！非常實用」、「防疫再辛苦也要繼續努力」，帶給醫護人員莫大的鼓舞。

 

目前醫院也提供企業自費快篩的服務，由專人為企業規畫客製化的採檢服務及流程，安排經驗豐富的專業醫護採檢團隊親自到公司行號進行抗原快篩，更能針對陽性快篩個案協助後續處理。

 

最後也要呼籲大家，符合公費接種資格者請踴躍接種，如有疑慮請與醫師討論評估相關風險，再進行施打疫苗；外出務必戴口罩、勤洗手、不群聚，就是為醫護打氣的最佳方式。唯有齊心抗疫，才能撐過此次嚴峻考驗。

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