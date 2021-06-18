旅遊業者盼推旅遊泡泡 陳其邁：旅行過程就是一種風險
國內新冠肺炎疫嚴峻，高雄市疫情已持續多日+0，僅有零星的確診數疫情相對穩定，有旅遊業者希望以旅遊泡泡模式，讓少數旅客在篩檢後到高雄旅遊。對此，高雄市長陳其邁今(18)日強調，快篩、PCR檢測也只是代表篩檢當時的病毒狀況，旅行過程就是一種風險，因此要隨著疫情觀察跟調整。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-18 17:04:56｜2021-06-18 17:06:07
高雄的旅遊業者希望，在有降級可能情況下以旅遊泡泡模式讓小團體在篩檢後進入高雄旅遊，以緩解高雄旅遊業者、飯店和餐廳的困境。對此陳其邁做出上述表示。
陳其邁也坦言，在疫苗施打沒有達到一定比例下，疫情在國內還是非常嚴峻，其他國家也是都一樣，而PCR檢測也只是代表篩檢當時的病毒狀況，他也認為，旅行過程就是一種風險，不管是在搭乘大眾運輸，或是群聚都有某種程度風險存在，因此要隨著疫情觀察跟調整。
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