電動車最環保？插電式油電混合車減碳效益較高

近年來隨著環保意識抬頭，各國陸續宣布碳中和目標，也就是希望透過增加國內低碳能源使用度，以達到節能、減碳、降低溫室氣體等目標。在此趨勢之下，以節能為號召的電動車品牌，在全球各大市場暢銷，不過電動車真的就是環保嗎？研究指出，若從一台車的生命週期來看碳排量(生產製造、燃料來源、行駛過程及回收等)，在全球部分國家中，使用電動車的排碳量比汽油車還高；值得注意的是，在台灣由於使用火力發電比例仍高，因此電動車減碳效果並不明顯，推論仍是插電式油電混合車減碳效益較好一些。





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針對民眾購買電動車的購車趨勢，《NOWnews今日新聞》於6月3至9日舉辦民調，共有5,010名網友參與。其中，對於「您認為改用電動車會比較環保嗎？」此議題，有約40.82％民眾認為「應該會，但不知道有多環保」，另也有36.13％的人說「不會，用電還是一樣不環保」。





▲您認為電動車會比較環保嗎？（圖／NOWews民調）

從民調結果可發現，大部分民眾都不了解電動車是否環保。台師大教授葉欣誠、程金保研究指出，若從「從鑽井到輪子」（well-to-wheel, WTW）的角度，來看待電動車的車輛與燃料整體排碳量，根據劍橋大學2020年針對全球59個國家的研究，發現包括中國大陸、印度、波蘭等6國，使用電動車的排碳量都比汽油車還來得高。





▲台灣火力發電比例高達8成。（圖／shutterstock）

那在台灣的情況如何呢？研究表示，由於國內火力發電比例高達8成，與上述分析中的中國大陸、印度等國較為接近，因此電動車的減碳效果不明顯，可推論插電式油電混合車減碳效益好一些，但也要視廠牌與系統而定。





至於油電混合車與電動車相比，何者較受到消費者青睞呢？在《NOWnews今日新聞》民調中，針對「若您有機會換／購電動車，會選擇哪一種？」此問題，有超過36.63％的網友會選擇「混合動力電動車（HEV）」的民眾，多於電池電動車（BEV）的17.47％；另外，也有15.57％的人會選擇插電式油電混合車（PHEV），高於燃料電池電動車（FCEV） 的6.69％。





▲若您有機會換／購電動車，會選擇哪一種？（圖／擷取自toyota、tesla官網）

至於選擇上題答案的理由，有26.57％的人回應「方便性」，是全部中最高；「環保」則名列第二，有25.3％的受訪者選擇。民調顯示，民眾會為了方便性，更願意選擇混合動力電動車；至於插電式油電混合車，受喜愛程度也與電池電動車相當，僅低於不到2％左右。





民眾選擇電動車的因素多元，但「不方便」絕對是目前電動車要在國內推廣的最大阻礙。對純電車使用者而言，長途旅程必需得規劃額外的充電行程與時間，還有面對剩餘里程數越來越少卻沒車位能夠充電的焦慮感，或是得額外花費經費與空間在家裡裝充電樁等，都再再體現出純電車的不方便性。





上述報告也指出，在轉型的初期，若充電站不如傳統油耗車補充石油燃料的加油站密集，或甚至只能夠在自家或少數特定地點充電，不僅便利性不足，也會由於電力續航狀況造成使用者的「里程焦慮」，這些都可能會影響電動車的使用與推廣。





除了里程焦慮之外，購車價格，也是影響消費者選擇的要素之一。報告即顯示，消費者對於油電混合車續航力與使用方便性信心高者比例相對較多、對和汽油車價差的感受也不如純電動車高，因而對油電混合車有務實的觀感。





而在電動車充電站於全台普及之前，插電式油電混合車不僅減碳效果佳，且兼顧方便性與續航力，更有價格優勢，可說是追求綠電的消費者購車最佳選擇之一。研究強調，就一般國人而言，在台灣的公共充電站設施普設完成，發電碳排放量大幅降低之前，油電混合車應該是一種兼顧理想與現實的合適選項。請持續追蹤後續的相關報導！



