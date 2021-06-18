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名家論壇》膝關節／《哈樂黛的愛與死》唱出人權希望

▲《哈樂黛的愛與死》講述美國知名爵士女伶比莉哈樂黛用歌聲唱出人權希望的傳奇人生故事。圖為飾演《哈樂黛的愛與死》女主角比莉哈樂黛的安德拉戴。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《哈樂黛的愛與死》講述美國知名爵士女伶比莉哈樂黛用歌聲唱出人權希望的傳奇人生故事。圖為飾演《哈樂黛的愛與死》女主角比莉哈樂黛的安德拉戴。（圖／采昌國際多媒體提供）

文/膝關節

2021-06-18 17:10:16｜2021-06-18 17:10:39

《哈樂黛的愛與死》（The United States vs. Billie Holiday）的原文片名非常直白，整個美國國家機器要槓上比莉哈樂黛，為何一個國家要動員這麼多力量，就為了封殺這位爵士女歌手？如果用台灣的戒嚴時期對比時空座標，不難想像每個政府往往在鞏固政權過程中，總會視某些藝文人士為眼中釘。

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對爵士樂了解的朋友們大概都知道「美國知名爵士女伶」比莉哈樂黛的傳奇人生故事，她幼小的時候就被母親當賺錢工具，十來歲就被人玷污身體，直到演唱歌曲解放了她過人天賦。若只是唱誦心情或是愛情模樣，自然能平順地走完歌唱人生，直到她演唱「奇異的果實」（Strange Fruit）一曲，歌詞中提到了美國當時白人種族主義者對非裔迫害，動用私刑成為日常，變成了政府的眼中釘，於是該曲成了禁歌。

曾經執導過《珍愛人生》（Precious）、《白宮第一管家》（The Butler）導演李丹尼爾斯（Lee Daniels）找來葛萊美入圍女歌手安德拉戴（Andra Day）首度擔綱電影女主角，畢竟這片需要真唱功，安德拉戴更為了模仿哈樂黛的沙啞煙嗓，力行方法派演技，跟著抽菸喝酒，讓聲帶略為受傷，才能唱出哈樂黛的那份滄桑江湖。

《哈樂黛的愛與死》確實完全看安德拉戴的表演魅力，有點難想像這是她首次擔任主角就能如此灑脫演出。好幾場戲都赤裸露骨，第一次近乎全裸是抗議前來逮捕她的，居然是前一刻示好的阿兵哥吉米，沒想到其實對方是FBI探員來蒐證，索性脫去衣服，要求就這樣逮補吧！

在對方面前坦誠相見，換來對方絕情。第二次時，吉米已經「叛變」，雖然在FBI陣營，內心卻已經認定對女主角的心意。這時安德拉戴脱去衣服，要對方盡情「蹂躪」。

這場戲很關鍵，因為哈樂黛這個角色從小活在性暴力中，某些男人對她上下其手，她為了生存忍氣吞聲。性既是她的惡夢，卻也是她的手段。她要求對方把自己當性奴一樣侵犯，但男主角吉米最後則說這不對，應該是要認真激情地接吻，而不是像動物般地行事。

這幾場戲都能看出安德拉戴如何掌握了「性」，她曾經是受害者，也習以為常地，以性解放壓力，菸酒毒品全是她離不開的癮，性更是片中一個讓人好奇的關卡，彷彿哈樂黛身邊幾個男人，都有著與她錯綜復雜的關係。本片也因為她的好演技，進而入圍多項獎項，包括奧斯卡最佳女主角。本來也都有院線上映計畫，無奈疫情影響，還好，6月25日起，在「中華電信MOD」、「中華電信 Hami Video」、「台灣大哥大myVideo」三大平台都能看到，避免影迷追奧斯卡系列入圍者沒有看到。

中文片名以《哈樂黛的愛與死》，前面提到的「性」，當然就是哈樂黛的愛情解剖，特別是她與愛人吉米之間的愛恨糾纏。她的人生終點殞落令人嘆息，美國當時為了把這位人權份子打入黑牢，不惜出盡各種黑招，對比最後FBI局長還被當時美國總統甘迺迪表揚，實在是莫大諷刺。

「奇異的果實」這首曲子在樂壇地位非凡，道盡白人社會如何壓迫黑人，在那個黑人全面被迫消音的年代，只有哈樂黛敢唱，用盡她生命尊嚴也要賭上一把。在近年黑人權益成為社會主流運動的同時，《哈樂黛的愛與死》裡面被歧視被污辱的黑人/女性們，經歷了半個世紀多，卻也不見得改善多少，當年受到私刑對待的人們，只剩下這首曲子能紀錄那份悲憤。

 

●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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