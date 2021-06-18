出現緩打潮？陳其邁：長輩沒打到還是可以補打

高雄今（18）日開放第二波82歲以上長輩施打COVID-19疫苗，但因陸續爆出死亡案例導致長輩施打率降低，全台疑似都出現緩打潮，對此衛生局簡任技正潘炤穎表示，估計今日接種狀況應會達到五成以上，是不是有緩打潮出現，在第1天還不敢這樣斷定；高雄市長陳其邁則說，若已過長輩接種時間，還是可以到高雄市5大接種站接種疫苗。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-18 17:13:32｜2021-06-18 17:15:46
陳其邁表示，高雄市在前3天，87歲以上長輩施打COVID-19疫苗的狀況，6月15、16 、17日，接種率分別為62%、64.85、82.9%，合計87歲以上高齡人口接種率是65.7%，而在6月16、17日大約有18%落差，是因為長照機構、還有到宅服務已經開始施打，其中也包括深入偏鄉地區、直接到洗腎機構體對腎友施打。
陳其邁說，今日82歲以上長輩接種首日，整體接種狀況平順，長輩都會陸續收到通知書，若是沒有收到，可以打電話和區公所聯絡，6月19到23日高雄的疫苗接種站共有128站，人數可達到39,007人，一定不會漏掉。
潘炤穎指出，第2波的長輩接種，從87歲以上族群往下延伸到82歲，對象大約有43,000人，今日是第1天的接種，人數大概在4,800人左右，經統計到今日中午為止，大概有1,200人左右已接種完畢，所以估計今天整天的接種狀況應會到5成以上，至於是不是有緩打潮的出現，在第1天還不敢這樣斷定。
也有長輩問到，若是錯過接種時間，還能不能補打？陳其邁笑說，像今日上午有一位歐里桑到接種站後說「不要打」就回家了，回家想想覺得後悔了，他下午又回到接種站注射，若長輩們錯過接種時間，也可以拿通知單在6月19、20日，周末到高雄展覽館、鳳山體育館、巨蛋體育館、岡山農工、美濃國中等5大接種站，及社區接種站都可以接種。
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