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立院三讀通過紓困4.0追加預算　簡訊實聯制預算遭刪5億

▲立法院今（18）日三讀通過紓困4.0特別預算案，追加2594億9900萬元。（圖／截圖自國會直播頻道）
▲立法院今（18）日三讀通過紓困4.0特別預算案，追加2594億9900萬元。（圖／截圖自國會直播頻道）

記者余祥／台北報導

2021-06-18 17:39:16｜2021-06-18 17:39:34

立法院今（18）日三讀通過紓困4.0特別預算案，追加2594億9900萬元，以舉債支應；至於國民黨立委提出的普發現金1萬元、成立國賠小組、確診死亡發放250萬元補償金及30萬元慰助金等提案，表決都未通過。

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行政院會於6月3日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」，總規模為新台幣2600億元。

立法院長游錫堃昨召集朝野黨團，歷經13小時馬拉松協商，決議刪減部分預算。針對行政院在全國實施三級警戒下推出的「簡訊實聯制」，宣稱民眾使用完全免費，卻由國家通訊傳播委員會（NCC）編列8億元預算，被國民黨立委質疑「趁火打劫」、要求全數刪除，朝野協商昨決議共減列5億元；另考量政府經費短絀，經濟部編列的紓困振興業務費刪減100萬元，總共減列5億100萬元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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