新冠疫苗成抗疫之戰重點　各國選用廠牌皆不同

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，各國如火如荼展開疫苗接種作業，並加快接種速度，跟病毒賽跑。雖然世界各國開發的新冠疫苗大約有200種，不過每個國家選用的疫苗都有差異，部分國家目前接種進度大幅超前，但也有不少國家接種率仍不到3成。





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美國





美國總統拜登立下在7月4日前完成7成以上成年人至少接種一劑疫苗的目標，不過國內目前接種比例已經達到52.34%。而美國國內施打疫苗的主力為輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）、莫德納疫苗（Moderna），以及嬌生疫苗（Johnson & Johnson）。根據《BBC》報導指出，美國民眾傾向擇輝瑞疫苗以及莫德納疫苗，而嬌生疫苗先前才因為血栓風險問題曾暫停使用，不過美國食品藥品監督管理局（FDA）後續也取消了停打建議。





被稱為「疫苗火藥庫」的美國雖然近日國內接種速度變緩，不過拜登仍透露計畫在未來1年向100個國家捐贈5億劑疫苗來對抗新冠肺炎，避免貧窮國家因為疫苗短缺，因而出現疫苗種族隔離問題。





英國





在2020年12月8日領先全球開打第一槍的英國，先前已經達成7成以上成年人接種至少一劑疫苗抗疫里程碑，雖然不開放民眾選擇，但國內有輝瑞疫苗、AZ疫苗、莫德納疫苗以及嬌生疫苗供民眾接種。不過AZ疫苗再傳出血栓風險問題後，讓輝瑞疫苗以及莫德納疫苗的需求增加。





英國在3月時，曾經因為印度疫血清研究所延後了AZ疫苗的交貨時間，導致出現疫苗短缺現象，但是英國當局再三保證，不會影響到國內接種進度。目前英國已經有將近6成的成年人已經完成接種，英國首相強生也表示，之後會捐贈1億劑疫苗，以解決全球疫苗分配不均問題。





法國、德國





歐盟國家施打疫苗由歐盟統一採購，目前有4款疫苗已經獲得歐盟藥品管理局（EMA）批准上市，分別是輝瑞疫苗、莫德納疫苗、AZ疫苗以及嬌生疫苗，俄羅斯以及中國的疫苗還在審查當中。而歐盟目標要在7月底以前，至少7成成年人完成第一劑接種，相較於英國、以色列和美國，歐盟各國新冠疫苗進度相對緩慢，最近明顯將速度加快。





德國近期每日達到百萬人次接種，目前接種率將近5成。德國以接種輝瑞疫苗為大宗，但生產輝瑞疫苗的德國藥廠BioNTechy在5月底時，傳出為了控管疫苗品質，必須減少交貨量的消息。根據《德國之聲》報導指出6月初拿到的500多萬劑輝瑞疫苗，其中五分之一做為儲備用途，不少接種中心以及診所拿到的劑量越來越少。即使德國宣布開放讓12歲以上民眾接種，但疫苗遠遠不夠，許多老年人以及慢性病患者都還在排隊接種。





法國在2020年12月27日展開疫苗接種作業，但在接種作業開始一個月左右，曾經傳出因為疫苗短缺必須暫停為民眾施打第一劑疫苗的消息。目前國內疫苗覆蓋率達到45%左右，已經逾3000萬人接種至少一劑疫苗，達到了接種第一劑疫苗目標。





日本





日本在2月初開始疫苗接種作業，5月時在東京、大阪開設大規模接種中心，但目前至少施打一劑疫苗的接種率不到2成。不過日本目前已經開放企業接種，讓公司可以為員工安排施打疫苗，並且讓18至64歲民眾都能到大規模接種中心預約接種，希望能加快接種速度。





目前日本已經購買了輝瑞疫苗、莫德納疫苗，以及AZ疫苗，但因為AZ疫苗血栓風險問題，目前日本國內尚未將AZ疫苗列為公費接種使用對象。日本在6月初時捐贈台灣124萬劑疫苗，目前也正在商討第二波援助行動。





但日本曾經爆出未能取得足夠特殊注射器，恐浪費至少2千劑疫苗的消息。6月時也有地方接種中心，因為保存失誤，有上千劑疫苗遭到廢棄。





▲接種疫苗被認為是防治新冠肺炎最有效的方法之一，但是亞洲大多國家都有疫苗短缺的情況。（圖／美聯社／達志影像）

雖然部分國家沒有因為疫苗缺貨問題而影響到接種作業，但是在去年大多是抗疫表率的部份亞洲國家，接種率卻落後世界其他地區，英國《金融時報》指出，疫苗短缺是亞洲多數地區現正面臨的課題，由於不少亞洲國家未能研發和製造疫苗，必須等待歐美供貨，導致疫苗接種進度延宕。有專家指出亞洲會陷入疫苗荒，原因也包括缺乏像是輝瑞藥廠的全球行製藥巨擘。









