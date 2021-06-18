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打疫苗鄰座竟是80年同窗　笑罵老同學記性差是在「著猴」

▲洪壁錄阿公（左）與洪允可阿公（右）兩人在路竹高中注射疫苗時坐在隔壁，兩位國小同學相認。（圖／高雄市政府提供）
▲洪壁錄阿公（左）與洪允可阿公（右）兩人在路竹高中注射疫苗時坐在隔壁，兩位國小同學相認。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-18 17:52:47｜2021-06-18 18:01:04

高雄市首波為87歲以上高齡長者注射新冠肺炎疫苗昨天告一段落，今日隨即接續展開82至86歲長者的疫苗施打，昨（17）日在路竹高中的疫苗接種站，行政暨國際處處長項賓和見87歲的洪壁錄阿公獨自到場，上前引導入座，沒想到洪阿公一坐下，就跟隔壁另一位洪允可阿公熱情打招呼，一問之下才發現兩人竟是小學同學。

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身體硬朗的洪壁錄阿公，自己騎著機車前來接種疫苗，講起話來中氣十足，還不時夾雜著「親切的三字經」問候語，因為老同學洪允可想了一下才想起來他的名字，讓洪壁錄阿公忍不住消遣對方：「嘿啦，阿謀我是誰？你剛才都不記得了，是在『著猴』！」

▲洪壁錄阿公說自己還年輕，還要去把「七辣」。（圖／高雄市政府提供）
▲洪壁錄阿公說自己還年輕，還要去把「七辣」。（圖／高雄市政府提供）
洪允可阿公身體狀況也不錯，只是稍微有些重聽，所以由兒子在一旁陪伴接受醫師問診，內向的洪允可阿公，面對一旁兒時玩伴連珠砲般的敘舊，似乎有點招架不住，但洪壁錄阿公以為老同學打完疫苗不舒服，還大聲自誇：「我明天還要去把『七辣』，哪像你都待在家」，被虧當宅男的洪允可阿公聽到都忍不住笑了出來，站在旁邊的兒子也靠近老爸耳邊又重複了一次「他說他等下要去把七辣啦！」，讓一旁的醫護人員都快笑翻。

兩位多年沒見的「老」同學，沒想到竟然在打疫苗的時候喜相逢，雖然重逢開心，但洪壁錄阿公仍不免感嘆「我們同年的都已經走的差不多了」，這場30分鐘的同學會終究要互道珍重再見，現場衛生所服務人員用麥克風唸道「洪允可阿公、洪壁錄阿公，時間到了，可以回家囉」。

▲洪壁錄阿公（左）與洪允可阿公（右）注射後休息時間到，互相揮手道再見。（圖／高雄市政府提供）
▲洪壁錄阿公（左）與洪允可阿公（右）注射後休息時間到，互相揮手道再見。（圖／高雄市政府提供）
兩位阿公聽聞站起身，互相揮了揮手，洪壁錄阿公見同學需由兒子攙扶、走的慢，還刻意放慢腳步走在後方，一路跟到出口處，才互道再見，看著兩位老人家的背影，讓行國處項賓和處長忍不住跟同事說「希望疫情過後，兩人能真正聊個開心」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

▲累計至18日，全台本土病例地理分佈一覽表。（圖／NOWnews製作）
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