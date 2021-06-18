打疫苗鄰座竟是80年同窗　笑罵老同學記性差是在「著猴」

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洪允可阿公身體狀況也不錯，只是稍微有些重聽，所以由兒子在一旁陪伴接受醫師問診，內向的洪允可阿公，面對一旁兒時玩伴連珠砲般的敘舊，似乎有點招架不住，但洪壁錄阿公以為老同學打完疫苗不舒服，還大聲自誇：「我明天還要去把『七辣』，哪像你都待在家」，被虧當宅男的洪允可阿公聽到都忍不住笑了出來，站在旁邊的兒子也靠近老爸耳邊又重複了一次「他說他等下要去把七辣啦！」，讓一旁的醫護人員都快笑翻。
兩位多年沒見的「老」同學，沒想到竟然在打疫苗的時候喜相逢，雖然重逢開心，但洪壁錄阿公仍不免感嘆「我們同年的都已經走的差不多了」，這場30分鐘的同學會終究要互道珍重再見，現場衛生所服務人員用麥克風唸道「洪允可阿公、洪壁錄阿公，時間到了，可以回家囉」。
兩位阿公聽聞站起身，互相揮了揮手，洪壁錄阿公見同學需由兒子攙扶、走的慢，還刻意放慢腳步走在後方，一路跟到出口處，才互道再見，看著兩位老人家的背影，讓行國處項賓和處長忍不住跟同事說「希望疫情過後，兩人能真正聊個開心」。
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