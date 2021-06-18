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香港蘋果日報遭大搜捕　環時：不排除報社關閉

▲香港警方昨天拘捕壹傳媒和蘋果日報5名高層並展開起訴，這是港區國安法實施以來警方第二度對其大搜查。中共官媒環球時報英文版昨晚發文稱，不能排除接下來香港蘋果日報會關閉。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方昨天拘捕壹傳媒和蘋果日報5名高層並展開起訴，這是港區國安法實施以來警方第二度對其大搜查。中共官媒環球時報英文版昨晚發文稱，不能排除接下來香港蘋果日報會關閉。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-18 20:37:22

（中央社台北18日電）香港警方昨天拘捕壹傳媒和蘋果日報5名高層並展開起訴，這是港區國安法實施以來警方第二度對其大搜查。中共官媒環球時報英文版昨晚發文稱，不能排除接下來香港蘋果日報會關閉。

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英文環球時報（Global Times）17日晚間刊出題為「蘋果日報5名高層涉國安法被捕 不能排除報社關閉」的報導，引述一些法律專家稱，蘋果日報的營運會遇到很大的困難，不能排除報社會關閉。

香港保安局昨天依國安法凍結蘋果日報等3家公司的資產，總計港幣1800萬元（約新台幣6480萬元）。

報導引述民建聯大律師、香港法學交流基金會主席馬恩國稱，蘋果日報可能因此沒有足夠的資金維持營運。

他並稱，銷售蘋果日報的便利商店和書報攤，以及該報網站的網頁寄存服務商，應就他們提供銷售平台、持續支持該報的做法是否違法，尋求法律意見。

馬恩國還稱，香港的言論自由還在，但任何媒體只要違反國家安全法就不會受到保護，媒體不能用「新聞自由」為其罪行辯護。

報導並稱，蘋果日報第二次遭到突襲搜查，表明當局決心清理黎智英的「邪惡遺產」。中國社會科學院政治學所當代中國政治研究室主任樊鵬表示，不排除有更多蘋果日報的編輯或記者被捕。

樊鵬稱，自由是有國界的，有自由的人不能違法，不能危害國家發展利益和國家安全，這就是法治下的執法。

報導稱，雖然一些法律專家表示，蘋果日報的營運可能因此面臨嚴重困難，但不能排除該報完全關閉的可能性。

7月1日是中共100週年黨慶，也是香港主權移交24週年。敏感時刻將至，港警17日一早搜查蘋果日報大樓，這也是去年6月底港區國安法實施以來，警方第二度大規模搜查蘋果日報。

香港警方國家安全處高級警司李桂華昨天說，調查發現，由2019年至今，蘋果日報在實體報章和網上刊登了數十篇中、英文文章，呼籲外國制裁香港及中國。有強烈證據表明，這些文章是整個串謀計畫的重點，是為外國或境外機構制裁香港及中國提供口實。

香港電台報導，港警國安處今天已對被拘捕的壹傳媒行政總裁張劍虹及蘋果日報總編輯羅偉光起訴，指他們違反香港國安法第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，其他3人仍被扣查。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1100618

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