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遺體火化增五成？黃珊珊：僅184具與新冠肺炎有關

▲外界質疑官方死亡人數與實際死亡人數有落差，台北市副市長黃珊珊表示，死亡者並非全與新冠肺炎有關。（圖／北市府提供）
▲外界質疑官方死亡人數與實際死亡人數有落差，台北市副市長黃珊珊表示，死亡者並非全與新冠肺炎有關。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-18 18:32:09｜2021-06-18 18:33:06

新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數今日累計達13771人、死亡518人，外界質疑官方死亡人數與實際死亡人數有落差，台北市副市長黃珊珊今（18）日表示，死亡者並非全與新冠肺炎有關。

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台北市政府今日防疫記者會上，媒體詢問死亡人數與實際死亡人數有落差，死亡人數會校正回歸嗎？黃珊珊表示，台北市去年6月1日至6月15日，有894具遺體火化，今年同時間增加1347具，增加453具，其中184具與新冠肺炎有關，雖然增加五成，但其中只有184具和新冠肺炎有關，的確有增加，但和新冠肺炎有關並非五成那麼多。

針對好心肝診所涉嫌違規施打疫苗，黃珊珊表示，政風處已經做好調查報告，接下來交給相關單位考續會，交給廉政委員會審查，行政責任包括小禾馨、好心肝等診所，決策者和執行者都會追究相關行政責任。另外，診所所施打對象不符政府規定，下周也會完成行政裁處。

▲指揮中心今（18）日宣布新增187例本土個案，死亡個案數21例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日宣布新增187例本土個案，死亡個案數21例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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