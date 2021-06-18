遺體火化增五成？黃珊珊：僅184具與新冠肺炎有關

新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數今日累計達13771人、死亡518人，外界質疑官方死亡人數與實際死亡人數有落差，台北市副市長黃珊珊今（18）日表示，死亡者並非全與新冠肺炎有關。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-18 18:32:09｜2021-06-18 18:33:06
台北市政府今日防疫記者會上，媒體詢問死亡人數與實際死亡人數有落差，死亡人數會校正回歸嗎？黃珊珊表示，台北市去年6月1日至6月15日，有894具遺體火化，今年同時間增加1347具，增加453具，其中184具與新冠肺炎有關，雖然增加五成，但其中只有184具和新冠肺炎有關，的確有增加，但和新冠肺炎有關並非五成那麼多。
針對好心肝診所涉嫌違規施打疫苗，黃珊珊表示，政風處已經做好調查報告，接下來交給相關單位考續會，交給廉政委員會審查，行政責任包括小禾馨、好心肝等診所，決策者和執行者都會追究相關行政責任。另外，診所所施打對象不符政府規定，下周也會完成行政裁處。
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