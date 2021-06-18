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中市開放鄰長打疫苗 並籲請優先為孕婦施打莫德納疫苗

▲台中市長盧秀燕籲請中央優先將孕婦列為莫德納施打對象。（圖／市府提供）
▲台中市長盧秀燕籲請中央優先將孕婦列為莫德納施打對象。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-06-18 18:30:17

台中基層防疫網─里鄰長，肩負協助台中市政府宣導防疫工作，近期更為妥善安排長輩施打疫苗，逐戶發送「接種疫苗通知單」，符合疫苗接種第二類之一線防疫人員資格，台中市今日宣布，6月19日、20兩日上午也將開放鄰長施打疫苗，鞏固基層防疫網。此外，市長盧秀燕也為孕婦請命，呼籲中央優先讓孕婦施打莫德納疫苗，守護母嬰健康與台灣未來。

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盧秀燕表示，台中每一里少則幾千人，多則上萬人，光靠里長不夠，還須透過全市1萬3000位鄰長挨家挨戶宣導防疫政策、基層訪視，執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作，發放「防疫慰勞包」等等，因此鄰長符合疫苗施打對象第二類第四項「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作，可能接觸前開對象之第一線人員（特殊狀況親訪等人員)」。

盧秀燕提到，基於鄰長是地方防疫第一線，守護基層防疫人員，為鄰長接種疫苗，就是健全基層防疫網。她宣布本週末，台中開放鄰長與80至84歲長輩一同在全市64處快打站施打疫苗。

此外，中央流行疫情指揮中心(CDC)今日宣布，第二批購買的莫德納疫苗約24萬劑將於今日下午抵台，預計開放第一類至第三類對象接種；對此，盧秀燕說，她是六都唯一的女性市長，也當過孕婦，相較AZ疫苗，孕婦可能較適合施打莫德納疫苗，加上台灣出生率是全世界最低，因此她要為孕婦請命，呼籲中央將孕婦列為莫德納疫苗優先施打對象，「一劑保兩命」共同守護母嬰的健康、守護台灣的未來。

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