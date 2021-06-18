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新北市長者疫苗即將開打　為不在籍85歲以上提升保護力

新北市長者疫苗即將開打　為不在籍85歲以上提升保護力
新北市長者疫苗即將開打　為不在籍85歲以上提升保護力

健康醫療網

2021-06-18 19:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】 新北市從6月18日起為不在籍的85歲以上長者在全市76處接種站接種疫苗，新北市長侯友宜強調，長者接種疫苗不求快速，而是求穩、求安全，讓長者提升保護力對抗病毒威脅。

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規劃疫苗接種站長者安心施打

侯友宜表示，新北市規劃26處中、大型疫苗接種站，寬敞的空間和動線規劃，讓長者能在安全、安心的環境中接種疫苗，各站均安排區公所人員助長者填寫資料及貼心引導，經醫師專業問診後，由護理師進行施打，並詳細說明提醒施打後的注意事項。

6月18日起開放不在籍85歲以上接種

6月18日開放不在籍85歲以上長者依區公所公布、通知時間及地點就近接種，新北市長侯友宜前往關心長者施打情況，謝謝醫護同仁全力支援，及所有長者和市民朋友配合，讓施打情況相當順利。

接送長輩前往醫院方便長者施打疫苗       

為便利長者施打疫苗，新北市交通局協助規劃「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車服務（自費）。至於住宿型長照機構及洗腎病患，由新北市200隊疫苗接種機動提供專業服務。

接種不求快速求穩及安全最重要

新北市6月19日、20日兩天也將開放82到84歲及72到74歲原住民長者施打，侯友宜市長強調，長者接種疫苗不求快速，而是求穩、求安全，讓長者提升保護力對抗病毒威脅。



資料來源：健康醫療網 新北市長者疫苗即將開打　為不在籍85歲以上提升保護力

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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