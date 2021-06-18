蔡英文見郭台銘、劉德音有共識　府：疫苗須原廠直送台灣

集團創辦人郭台銘有意採購BNT疫苗，行政院今（18）日中午舉行記者會，行政院發言人羅秉成表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，讓其代表政府洽談購買各500劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈政府。總統蔡英文隨即也在下午4時於總統府內，與郭台銘、台積電董事長劉德音會商討論。會後，總統府發言人張惇涵晚間舉行記者會轉述表示，蔡英文當面感謝劉德音與郭台銘的熱心義舉，政府會窮盡一切可能與努力，獲得更多疫苗的穩定供應來源。

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就蔡英文與劉德音、郭台銘的會面，張惇涵表示，蔡總統當面誠懇地感謝劉德音、郭台銘的熱心義舉，也表達政府的立場，就是會窮盡一切可能跟努力，獲得更多疫苗穩定的供應來源。

張惇涵也說，蔡總統指示相關部會與台積電、鴻海兩間企業協商，提供全力協助，在最短時間內完成授權文件，發函授權各爭取500萬劑疫苗。

至於疫苗的交貨期程，張惇涵表示，大家有高度共識，認為要越快越好，「且必須原廠製造、包裝後直送台灣」，投入後續大規模接種計畫。

張惇涵也說，對原廠洽購一事，蔡總統立場清楚，會多管齊下多多益善，除了台積電、鴻海外，政府也會在德國政府協助下，與BNT及代理商商議採購疫苗。

張惇涵表示，會談當中大家都體認到採購疫苗事務複雜繁瑣，牽涉各國公衛跟疫苗政策，也牽涉到商務談判，希望大家一起克服困難，全力速成計畫。

張惇涵也表示，這段時間各界有很多不實謠言，造成不必要誤會，甚至對當事人有所傷害，今天見面充分釋疑，呼籲這些不實謠言適可而止。

蔡總統與郭台銘、劉德音會面的時間約為一個半小時，張惇涵透露，郭台銘在會中提到「全島一命」，劉德音則提到「團結合力」。