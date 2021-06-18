打疫苗後猝死事件頻傳，重症醫師解析背後真相！

我是廣告 請繼續往下閱讀
胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，民眾關心施打疫苗的副作用和猝死的可能，雖然同樣都是備受矚目的事情，但應分成兩件事情來看，兩者各有原因。
為什麼會出現副作用？
黃軒醫師解釋，首先為什麼會有副作用？因為疫苗主要是透過訓練免疫力達到預防重症、死亡的效果。包括頭痛、發燒、注射點疼痛等，副作用代表著身體免疫力正在激化，年輕人的免疫力較強，激化反應會比較明顯，相較之下免疫力較弱的長者，會如同老兵拿到武器一樣，雖一樣有保護力、能避免重症，但反應不會有年輕人激烈，出現副作用的機率也就比較低。若要說因為免疫力激化導致猝死，以目前醫學研究來看恐怕還需要更多的研究證實。
為什麼會猝死？
黃軒醫師接著表示，施打疫苗確實也是會有猝死的可能。英國曾對年長者施打疫苗後猝死及感染新冠肺炎致死統計做比較，因疫苗施打後猝死約一百萬人中有8位，因新冠肺炎致死者有141位，而因車禍致死者有23位。看到這讀者或許會覺得奇怪，為什麼連車禍也算進去？醫師表示，打疫苗的過程中會發生的事情其實非常多，包括跌倒、被車撞到、中暑、中樂透等，但人們並不會將跌倒歸罪在打疫苗上，也不會有人說中樂透是因為有去打疫苗。同樣的道理，猝死也是。猝死的原因非常多，包括天氣熱引心肌梗塞、爬山坡喘不過氣、本身原有的疾病發作等都有可能。真正因疫苗導致猝死的，以現有醫學資訊來看血栓是其中一個可能的，但和英國比較，英國每百萬人發生血栓約14人，臺灣因血栓發生率每百萬人只有約4人，案例可算是少很多。
為什麼猝死案例不斷傳出？
相信不少人還是納悶，既然機率這麼低，為什麼疫苗猝死的新聞還是接連報出來？黃軒醫師表示，因為疫苗是大事情，民眾也關注副作用、致死，電視台自然會一直播報，網路上也會一直發出新聞，這合情合理，但這對民眾而言不只是滿足了知的權利，久了也會心生不必要的恐懼。但事實如前述，車禍死亡的機率還相對較高。
到底該不該打疫苗？ 醫：接種絕對利遠大於弊
黃軒醫師表示，年長者副作用出現的機率低，猝死的原因也幾乎可說多和疫苗本身沒有關聯，相較之下更應擔心的是病毒所帶來的威脅。醫師表示，病毒是無孔不入的，染疫機會比打疫苗猝死還要高，年長者免疫力較低，在沒打疫苗的情況下，一旦染疫重症、死亡風險將會比一般人高出好幾倍。若和18~39歲的年輕人比較，65歲~74歲死亡率將提升近6倍，75~84歲提升將近8倍，85歲以上的年長者將提升近10倍之多。利弊之間高下立判，呼籲民眾別因為錯誤的害怕而錯失防護的機會。
擔心副作用、猝死？打完疫苗可注意什麼？
黃軒醫師表示，若還是會感到害怕，擔心長輩施打疫苗後身體不適，可在施打疫苗後48小時內多加關注，一般而言若真有出現副作用，通常48小時就會退散，包括「一疲二發四疼痛」，也就是疲勞，以及發燒、發寒，還有注射點疼痛、頭痛、關節疼痛、肌肉疼痛。
接種疫苗的機構也會在注射疫苗後提供相關聯絡資訊，若期間有出現副作用、身體不適可多加觀察，如有疑慮可立即聯繫並詳述當前狀況。而施打疫苗後也有染疫的可能，留意新冠肺炎症狀或是其他的急症。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。