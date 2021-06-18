群組討論賈永婕！他吐一句話　全場超尬：認錯了啦

賈永婕募資購買HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）送到各大醫院救命，被網友封為「抗疫女神」、「國民珍珠」，善心暖舉感動社會大眾。不過卻有人把她誤認為另一位女星賈靜雯，製造一波笑料。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-18 19:27:33｜2021-06-18 19:33:06
「財經網美」胡采蘋在臉書表示，自己在Line群組與友人討論賈永婕的義舉，稱讚她很有智慧等等，大家你一言我一語，聊得很熱烈，這時一位默默不作聲的年輕男生很想參與對話，突然丟出一句：「她嫁給修杰楷也是很有智慧的決定。」 一聽到該男發言，胡采蘋當場笑噴，傻眼表示：「我聽過臉盲，但沒聽過有這麼盲的！」網友也留言：「孩子他...盡力了」、「難道她演過飛龍在天也要我告訴你嗎？」「都姓賈，不用分那麼細」、「還沒解盲」！
不少人分享自己和家人也認錯，「我娘也稱讚賈人美心美，還說她演的飛龍在天很好看」、「我ㄤ（老公）還說阿帕契那個，吼差那麼多」、「其實我問了一樣的問題...原來這麼多藝人姓賈」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。