民進黨派系阻買疫苗？府：不實謠言、總統已向郭台銘釋疑

鴻海集團創辦人郭台銘有意採購捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗，今（18）日早上其在臉書發文時提及，「有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見」，引起關注與討論。今日下午郭台銘與台積電董事長劉德音入府與蔡英文會面後，總統府發言人張惇涵召開記者會對此表示，這是完全不實的謠言，在會議中已充分向郭台銘釋疑。

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今日下午4時，蔡英文於總統府內與郭台銘、劉德音會面，與會者還包括總統府祕書長李大維、衛福部長陳時中、行政院政委兼發言人羅秉成、台積電副總經理兼法務長方淑華、永齡基金會執行長劉宥彤。張惇涵表示，今天會談歷時約一個半小時，氣氛融洽，與會者皆有高度共識及使命感，期盼政府、民間團結合作。

今早郭台銘於臉書發表聲明談到，「有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見」，引起討論。《NOWnews今日新聞》記者於總統府線上記者會對此提問，張惇涵則回應，這是一個完全不實的謠言，在會議中也有充分向郭台銘釋疑。

另針對郭台銘採購疫苗尚無進展，張惇涵說，因為BNT只跟政府洽商，郭台銘今天第一次提出，希望政府授權談判，今天中午的行政院記者會也很明確表達，政府願意授權給台積電與鴻海永齡基金會，這問題應該可以陸續迎刃而解。

張惇涵也強調，總統府、衛福部、疾管署都跟鴻海永齡及台積電有直接聯繫管道，而這個管道密切且暢通， 蔡總統希望進度越快越好。