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因應新冠肺炎疫情　中鋼110年股東常會延後至8月30日召開

▲中鋼因應新冠肺炎疫情，決定110年股東常會延後召開。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼因應新冠肺炎疫情，決定110年股東常會延後召開。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高達報導

2021-06-18 19:36:12

中鋼公司於今(18)日召開第17屆董事會第14次會議，會中決議110年股東常會將延後於8月30日上午，在該公司大禮堂召開，並通過生產部門副總經理一職，由生產部門助理副總經理陳守道升任。

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中鋼公司第17屆董事會第14次會議，是由董事長翁朝棟主持，主要議案是因應新冠肺炎疫情，以及配合金融監督管理委員會之指示，決議通過110年股東常會將延後於8月30日上午，在該公司大禮堂召開，而原訂之股東常會各項議案，均維持不變。會中並通過生產部門副總經理任命案，由生產部門助理副總經理陳守道升任，自110年6月18日起生效。

▲中鋼召開第17屆董事會第14次會議，通過生產部門副總經理由生產部門助理副總經理陳守道升任。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼召開第17屆董事會第14次會議，通過生產部門副總經理由生產部門助理副總經理陳守道升任。(資料照／記者黃守作攝)
新任生產部門副總經理陳守道，為國立清華大學動力機械學系畢業，歷任中鋼公司軋鋼二廠第一熱軋鋼帶工場副主任、主任、中龍鋼鐵公司軋鋼廠廠長、中鋼公司軋鋼二廠副廠長、廠長，於108年12月升任生產部門助理副總經理，並於今(18)日升任生產部門副總經理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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