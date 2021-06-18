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全球供貨大遲到　韓國擬讓76萬人「混打」輝瑞疫苗

▲因為COVAX延遲供貨影響，韓國政府宣布將讓76萬人混打疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲因為COVAX延遲供貨影響，韓國政府宣布將讓76萬人混打疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-18 19:33:31｜2021-06-18 19:57:37

受到疫苗供貨延遲影響，韓國政府宣布7月將進行不同廠牌第2劑新冠疫苗混合施打，預估76萬已經接種過AZ疫苗的人，第2劑將會改為輝瑞疫苗。

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綜合媒體報導，韓國原定在6月底會透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）取得83.5萬劑AZ疫苗，為4月已經接種的第1劑的76萬名衛生及前線人員施打第2劑。但這批疫苗恐延誤到7月底或更晚才能抵達韓國。韓國預防接種促進團與專家商議後，決定讓部分首劑接種AZ疫苗的人，第2劑接種輝瑞疫苗。

為了提升疫苗施打率，並達成上半年接種目標，韓國政府積極推動疫苗接種，日前首劑接種人數已突破1400萬大關。而韓國民眾在疫苗選擇上，大多偏向AZ疫苗，迅速消耗韓國AZ疫苗庫存。

根據《路透社》報導，目前包括加拿大以及西班牙在內等國家，因為AZ疫苗可能產生的血栓副作用問題，批准在國內混打疫苗。西班牙初步研究顯示，第1劑接種AZ疫苗，第2劑改為輝瑞疫苗，有高度安全性及有效性。

《韓聯社》指出，韓國政府先前尚未許可混打疫苗，但當局為因應變種病毒，以及提高免疫效果，持續檢討擴大混合接種方案，並且已經對100名醫療人員完成混合接種，目前正在確認抗體等狀況。

韓國目前首劑接種人數超過1423萬人，接種率達27.7%，韓國當局目標要在9月達成全國人口70%的疫苗接種率，趕在11月前達到群體免疫。

▲目前韓國已經開放民眾預約AZ疫苗以及輝瑞疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國首劑接種人數近日突破1400萬大關。（圖／美聯社／達志影像）
 

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