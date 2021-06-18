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買捐BNT有譜！台積電低調　郭台銘：任重道遠、盡力而為

▲在與總統蔡英文會面後，鴻海永齡創辦人郭台銘表示「任重道遠、盡力而為！」。（圖／圖為資料照，記者李春台攝, 2020.12.01）
▲在與總統蔡英文會面後，鴻海永齡創辦人郭台銘表示「任重道遠、盡力而為！」。（圖／圖為資料照，記者李春台攝, 2020.12.01）

記者許家禎／台北報導

2021-06-18 19:34:09｜2021-06-18 19:41:50

國人高度關注鴻海永齡創辦人郭台銘與台積電要購買捐贈BNT疫苗，而總統蔡英文今（18）日下午也會面郭台銘與台積電董事長劉德音，三方都有高度共識，希望德國BNT疫苗，原廠製造包裝、直送台灣。會後永齡基金會也轉述郭台銘心聲「任重道遠、盡力而為！」

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今日下午總統蔡英文會面郭台銘與劉德音，府方表示歷時一個半小時，現場氣氛融洽。蔡感謝兩企業的熱心義舉，也希望行政院各部會全力給予協助。且都有共識希望德國BNT疫苗，原廠製造包裝、直送台灣，蔡也強調購買疫苗會多管齊下、多多益善。

而席間三人都有高度共識，希望民間與政府一同努力，郭台銘表示「同島一命」、劉德音指出「團結合力」，蔡總統則希望越快越好。針對之前有些謠言，府方表示對當事人造成傷害，但會面結束後達成共識，認為謠言也要適可而止。

目前兩企業與德國BNT原廠洽談，關於訂購的數量與期程，府方表示都還在進行中，至於台積電購買疫苗，是否「拿晶片換疫苗？」，府方否認這樣的說法，表示台灣不只在半導體晶片產業表現優異，台灣還有很多密切且友好的關係，在各個產業都有良好的國際關係。

據上午行政院指出，台積電是於6月10日遞件，計畫要與政府先簽意向書，流程再往下走，至於台積電購買的意願與數量是否受到府方的「指示」？行政院駁斥，表示不論是台積電或是鴻海購買捐贈疫苗都是企業自動自發的，台積電甚至沒有說明要保留一定比例疫苗給員工。政府非常感謝，因此了解購買疫苗有困難後，今日也決定授權兩企業代表政府跟德國原廠談判。

關於購買與捐贈德國BNT疫苗，台積電保持一貫低調的態度，發言體系今日中午僅說明「一切依行政院說法為主」，而下午與蔡總統的會面後，台積電也未表示其他意見，僅對大家的關心說謝謝。

不過，郭董這方面則在今日晚間透過永齡基金會執行長劉宥彤表示：「蔡總統與鴻海郭台銘創辦人、台積電董事長劉德音會面，針對專案申請BNT 疫苗輸入一事進行會商，席間已對關鍵問題達成共識，三方以全島一命、團結同心、越快越好的想法一起努力，讓德製BNT 疫苗可以成為國人施打疫苗的選擇之一！郭台銘先生表示：任重道遠、盡力而為！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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