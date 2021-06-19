新加坡數據：打疫苗後免於感染機率約為79%

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他說，英國也進行類似研究，得到的數據為88%，這與新加坡的數據相差不遠。
接種疫苗同樣有助預防重症，王乙康表示，新加坡自4月11日以來通報的確診案例中，629人未接種疫苗，其中約8.6%出現重症，需要輸氧治療或收治於加護病房。另外，有158人完成接種2劑疫苗後仍被感染，只有2人需要輸氧治療，但不需要送到加護病房接受治療。
人口約570萬的新加坡自去年12月底啟動全國疫苗接種計畫，目前批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗。
王乙康表示，新加坡目前49%的人口至少接種一劑疫苗，約35%已完成兩劑的接種。「我們盡可能加快接種速度，但受限於疫苗的供應量」。他強調，新加坡已採購足以為所有人接種的疫苗數量，現在「只是時間的問題」。
除了Pfizer-BioNTech、莫德納等2款疫苗，新加坡也預先採購了中國科興（Sinovac）疫苗，不過至今仍未批准使用。星國衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，目前還在等科興提供有關疫苗品質及安全性的資料，衛生科學局才能完成評估。
他指出，根據鄰國印尼使用科興疫苗的經驗，有不少印尼醫護人員接種後仍被感染。不過，目前Pfizer-BioNTech疫苗沒有出現這個問題，「這給人一種印象是不同疫苗的效能可以有很大的差別」。
雖然衛生科學局尚未批准科興疫苗，但首批科興疫苗2月底就運抵新加坡。衛生部日前宣布，允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，使用政府現有的20萬劑科興疫苗，為希望接種這款疫苗的民眾施打。
星國抗疫工作小組表示，進一步提高疫苗接種比例後，就能擴大開放經濟活動、恢復國際旅行等。
此外，新加坡也不斷擴大採檢能量。另一名抗疫工作小組聯合領導人、財政部長黃循財表示，7月中起將強制餐飲店、健身房工作者及從事美容護理服務等工作的人，每14天定期接受快速、簡易的檢測，例如快速抗原檢測。
有鑒於變種病毒更高的傳播力，他說，星政府將使用「合力追蹤」應用程式等資料，發送簡訊給曾與確診者同天到過「熱區」、且可能接觸到病毒的民眾，要求他們到檢測中心採檢，檢測中心也會提供DIY檢測試劑組，讓他們接下來幾天持續在家自我檢測，以確保沒被感染。（編輯：黃自強）1100618