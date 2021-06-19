台授權企業買BNT疫苗 國台辦：迴避獨家商業權益的事實
蔡英文總統昨(18日)下午，會見台積電董事長劉德音與鴻海集團創辦人郭台銘，行政院也表示將授權台積電和永齡基金會購買BNT疫苗，並提出「四點作法」，要求原廠製造直送台灣。對此中國國台辦再次批評，台灣政府的做法，刻意迴避了上海復興醫藥集團擁有BNT疫苗獨家商業權益的事實。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-19 06:53:46
根據國台辦聲明，國台辦發言人馬曉光18日晚間聲稱，中國大陸在台灣疫情爆發初期就明確表示，願盡最大努力，協助廣大台灣同胞盡快應對疫情，多次表示願向台灣同胞提供安全高效的疫苗，讓廣大台灣同胞盡快有疫苗可用。眼看台灣疫情仍無法有效控制，染疫死亡人數不斷加、疫苗緊缺情況始終沒有緩解，一些政黨、縣市、團體和人士積極聯繫洽購，並不斷呼籲民進黨當局，開放引進大陸疫苗或購買上海復星醫藥集團代理的德國拜恩泰科公司(BNT)的mRNA新冠疫苗。
馬曉光批評，台灣當局無視民眾施打疫苗的緊急需求，不但拒絕引進大陸疫苗，而且對台灣一些縣市和民間機構、企業洽購疫苗，百般設置障礙，其冷血阻擋已拖延獲取疫苗的時間，致使許多台灣百姓染疫喪生。
馬曉光重申，上海復星醫藥集團參與研發並擁有BNT疫苗在中國大陸和港澳台地區的「獨家商業權益」，而該公司早就明確表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，並且一直在積極推進向台灣地區提供這款疫苗，希望台灣縣市、民間各方與復星公司，依照正常商業規則，早日達成疫苗洽購協議，讓台灣民眾早日用上急需的疫苗。
馬曉光續指，台灣政府發布的新聞稿，卻刻意迴避上述事實，甚至謊稱所謂「國際採購合約」等等，意欲何為？在台灣民眾急盼獲得疫苗的時刻，政府卻還在做政治文章，混淆視聽，試圖歪曲台灣縣市、企業和機構對大陸公司的商業採購，居心何在？奉勸台灣當局，停止把台灣民眾生命健康當成政治操弄的籌碼，應立即打消政治迷思，停止一切不道德的行徑。
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