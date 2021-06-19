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東京奧運開幕倒數　日本預定6/20解除緊急事態宣言

東京奧運開幕倒數　日本預定6/20解除緊急事態宣言
東京奧運開幕倒數　日本預定6/20解除緊急事態宣言

健康醫療網

2021-06-19 08:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】日本政府決定將在週日（20日）解除日本九地的緊急事態宣言，其中包括東京、愛知、大阪等七個地區將從6月21日實施防止疫情蔓延的措施。但是疫情較嚴重的沖繩縣，因該地區醫院人滿為患，緊急事態宣言則延長至7月11日。

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預定6月20解除日本九地緊急事態宣言

日本先前因應新冠疫情實施緊急事態宣言的地區，分別為北海道、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、岡山縣、廣島縣、福岡縣與沖繩縣10個地區。除沖繩縣外，因考量沖繩縣醫療量能處於緊繃狀態，該地緊急事態宣言將延長到7月11日，其他九個都道府縣，因感染人數有下降，日本政府決定將如期在6月20日解除日本九地的緊急事態宣言。

日本7道都府縣執行防止蔓延措施

在解除緊急事態宣言中，專家批准東京、愛知、北海道、大阪、京都、兵庫和福岡7個道都府縣自6月21日起在7月11日將會由緊急事態宣言，改為執行防止蔓延等重點措施。而已實施防疫情蔓延等重點措施的神奈川縣、千葉縣和埼玉縣將延長至7月11日。該地區的餐飲場所營業時間將提前於晚間8點前關閉，但可以在晚間7點前提供酒精飲料。

疫苗接種率不到6%疫情不知如何發展

東京奧運會原訂於今年7月23日開幕，但有許多人仍然擔心人潮湧入東京，很可能導致感染率再次急遽上升，因此也限制大型活動觀衆人數，日本當局考慮，在解除緊急狀態宣言後，體育館的觀看人數會從現在5000人或容量的50%，改為可允許10000名觀眾入場。

日本首相菅義偉在宣布解除緊急狀態宣言的記者會上表示，日本政府將全力在防止病毒感染和疫苗接種兩方面同時努力。但就日本目前接種疫苗的情況，僅有不到6%的人完成兩劑疫苗的接種，讓人們相當擔憂。



資料來源：健康醫療網 東京奧運開幕倒數　日本預定6/20解除緊急事態宣言

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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