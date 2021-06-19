世紀合體！柯震東重提呼麻醜聞　拉房祖名鞠躬致歉

柯震東曾被爆出呼麻醜聞，沉寂一段時間才重回幕前。而近來柯震東頻繁直播，時常在直播上邀請演藝圈好友，與粉絲聊天互動，昨（18）日請來一起陷入呼麻風波的房祖名同框，他們還在直播中向外界道歉，引起網友討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-19 09:22:47
柯震東、房祖名於2014年8月在北京吸食大麻遭警方查獲，重創兩人形象。雖然他們是好朋友，但「房東吸毒事件」後將近7年的時間，2人都從未合體，直到在昨天的直播上，他們才同框。房祖名一現身，便與柯震東齊向外界鞠躬道歉：「我們錯了。」房祖名承諾，未來會做更好的示範給大家；柯震東也表示，他們會越來越好。
之後柯震東邀請黃立成、OZI一起多人直播，沒想到黃立成一上線，就直白的問柯震東、房祖名：「你們在聊什麼？2個犯罪的人在聊什麼？」讓柯震東、房祖名險些招架不住，一度躲到鏡頭外。雖然酸了2人，但黃立成依舊替他們抱不平，覺得外界不要再去苛責2人，「那麼小的事，現在已經過了這麼久了，還有人敢提。」
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