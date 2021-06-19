內幕／繼港府之後澳門也關駐台辦 關鍵仍在一中承諾書
繼港府上月宣布關閉在台的香港經濟貿易文化辦事處，澳門特區政府也跟進在本月16日宣布在台的澳門經濟文化辦事處於19日起暫停運作。雖然澳門方稱我方至今未批准在台人員的簽證，「不得已」停止運作，但據了解，澳門與香港的情況相同，澳門當局要求我駐澳人員簽署一中承諾書，以換取延長工作簽證，但遭到我方拒絕，我駐港、澳機構未來恐也難繼續運作。
記者余祥／台北報導
2021-06-19 10:00:14｜2021-06-19 10:00:23
澳門當局宣稱，2011年兩岸雙方認同「九二共識」，澳門與台灣通過換文達成互設辦事機構的共識，並稱在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請至今一直無法獲批准，才不得已停止台辦事處的運作。
但此說法遭陸委會回擊澄清，當年換文並未觸及「九二共識」等政治議題，澳門當局此舉是在混淆視聽；並指控是澳門先阻擾我方人員正常輪調及外館的運作。
據了解，台澳狀況與台港狀況非常相似，駐港人員被港府要求須簽「一中承諾書」以換取延長工作簽證，同樣情形也發生在駐澳人員上，而駐澳人員均拒絕簽署。陸委會專門委員張多馬2019年初奉調出任澳門台北經濟文化辦事處組長，澳門當局至今未發工作簽證。
據了解，就是因為澳門政府對我派駐人員設下這樣「額外的政治要求」，但我方希望回到雙方換文的「平等互惠原則」，雙方沒有共識，才導致兩邊人員都無法正常派駐。
目前我駐澳門台北經濟文化辦事處有5名正式人員，其中人員簽證效期最長到明年11月；澳門駐台機構則有2位澳門派駐人員。
有學者分析，這次事件可以看出仍是北京方面主導，港、澳沒有選擇權，只能聽從北京的意思；澳門駐台機構暫停運作，將為台澳關係帶來負面影響。