居家防疫，幼兒的視力保健更要注意!

1. 每年定期視力檢查1-2次。



小朋友自3,4歲起就可定期去眼科由醫師做視力及散瞳驗光檢查，每年1-2次，了解孩子的視力存摺中的遠視存款是否足夠，幼稚園的孩子最好遠視100度以上，國小學童最好遠視50度以上。



2. 每日戶外活動 2 小時，未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。



幼兒最好不要看3C，愈少愈好，多到戶外活動玩遊戲，以大肢體的活動取代3C。



3. 近距離用眼30 分鐘休息10 分鐘。



居家防疫時期務必記得近距離用眼30 分鐘後就要休息10 分鐘，可以由窗戶望遠，原地踏步、伸展肢體。不論開多少燈，室內的亮度與戶外還是落差很大，陽光會刺激眼睛分泌多巴胺，抑制眼軸的拉長。戶外活動是最有效預防近視的方法。雖然疫情時期很難出門，吳佩昌醫師強烈建議家長們運用陽台，庭院，頂樓，走廊等維持二小時的戶外活動時間以維護身心及眼睛的健康。吳佩昌醫師也提醒已經近視的小朋友，近視控制不能停；不論是點散瞳劑，戴角膜塑型，治療型軟式隱形眼鏡或治療型眼鏡鏡片等，為了維護眼睛的健康，降低高度近視造成失明的機會，近視防治不能停！



