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居家防疫，幼兒的視力保健更要注意!

居家防疫，幼兒的視力保健更要注意!
居家防疫，幼兒的視力保健更要注意!

健康醫療網

2021-06-19 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】2021年美國眼科醫學期刊(JAMA Ophthalmology )有學術研究發表並評論居家隔離對小朋友的視力影響，中國學者調查了123,000 位六至八歲的小朋友於2020 年一月至五月新冠肺炎封城時期後的視力變化，發現六歲的小朋友中， 2020 年近視盛行率與前幾年相比，增加近400 %，七歲的小朋友近視率增加200%，八歲的小朋友近視率增加40 %。

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高雄長庚眼科近視防治中心主任，同時也是教育部國教署學童視力保健計劃主持人的吳佩昌醫師指出，居家防疫讓許多小朋友戶外活動的時間大大減少，近距離用眼如看書、玩3C 的時間大大拉長，上述得研究結果顯示，環境因素的改變對眼睛正在關鍵發育時期的幼童來說，似乎影響更大。提醒家長們，居家防疫，幼兒的視力保健更要注意！

占卜視: 我的小孩會近視嗎?

“我的小孩會近視嗎?” 是吳佩昌醫師在門診時常被問到的問題 。基本上，華人族群的近視率很高，分享依以下幾個危險因子幫助家長評估自己小孩近視的機率：

1.  家長是否有近視?

與沒有近視的家長相比，若有一位家長近視會拉高小朋友近視的機率三倍，若二位家長都近視會拉高小朋友近視的機率六倍。

2.  年紀與度數

小朋友出生時是遠視，遠視度數能保持得愈久，儲存在”視力存摺” 至年紀愈大，愈不易近視。若今年檢查只剩遠視五十度，明年很有可能就會近視了。相對的，年紀愈小開始近視，一般度數會加深得愈快，變成高度近視的機率愈高。

3.  用眼習慣

先天條件只占近視機會的二成，後天環境的影響卻占了八成。不論是看書，畫圖玩3C，玩拼圖、積木等近距離用眼，時間愈長愈容易近視。

護眼123 “ 從小開始存視力!

身為教育部國教署學童視力保健計劃主持人的吳佩昌醫師自2018 年開始與國健署推廣” 護眼123 “ 從小開始存視力 ! 吳醫師建議家長們:

1.  每年定期視力檢查1-2次。

小朋友自3,4歲起就可定期去眼科由醫師做視力及散瞳驗光檢查，每年1-2次，了解孩子的視力存摺中的遠視存款是否足夠，幼稚園的孩子最好遠視100度以上，國小學童最好遠視50度以上。

2.  每日戶外活動 2 小時，未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

幼兒最好不要看3C，愈少愈好，多到戶外活動玩遊戲，以大肢體的活動取代3C。

3.  近距離用眼30 分鐘休息10 分鐘。

居家防疫時期務必記得近距離用眼30 分鐘後就要休息10 分鐘，可以由窗戶望遠，原地踏步、伸展肢體。不論開多少燈，室內的亮度與戶外還是落差很大，陽光會刺激眼睛分泌多巴胺，抑制眼軸的拉長。戶外活動是最有效預防近視的方法。雖然疫情時期很難出門，吳佩昌醫師強烈建議家長們運用陽台，庭院，頂樓，走廊等維持二小時的戶外活動時間以維護身心及眼睛的健康。吳佩昌醫師也提醒已經近視的小朋友，近視控制不能停；不論是點散瞳劑，戴角膜塑型，治療型軟式隱形眼鏡或治療型眼鏡鏡片等，為了維護眼睛的健康，降低高度近視造成失明的機會，近視防治不能停！



資料來源：健康醫療網 居家防疫，幼兒的視力保健更要注意!

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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