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占卜視: 我的小孩會近視嗎?
“我的小孩會近視嗎?” 是吳佩昌醫師在門診時常被問到的問題 。基本上，華人族群的近視率很高，分享依以下幾個危險因子幫助家長評估自己小孩近視的機率：
|1. 家長是否有近視?
與沒有近視的家長相比，若有一位家長近視會拉高小朋友近視的機率三倍，若二位家長都近視會拉高小朋友近視的機率六倍。
2. 年紀與度數
小朋友出生時是遠視，遠視度數能保持得愈久，儲存在”視力存摺” 至年紀愈大，愈不易近視。若今年檢查只剩遠視五十度，明年很有可能就會近視了。相對的，年紀愈小開始近視，一般度數會加深得愈快，變成高度近視的機率愈高。
3. 用眼習慣
先天條件只占近視機會的二成，後天環境的影響卻占了八成。不論是看書，畫圖玩3C，玩拼圖、積木等近距離用眼，時間愈長愈容易近視。
身為教育部國教署學童視力保健計劃主持人的吳佩昌醫師自2018 年開始與國健署推廣” 護眼123 “ 從小開始存視力 ! 吳醫師建議家長們:
|1. 每年定期視力檢查1-2次。
小朋友自3,4歲起就可定期去眼科由醫師做視力及散瞳驗光檢查，每年1-2次，了解孩子的視力存摺中的遠視存款是否足夠，幼稚園的孩子最好遠視100度以上，國小學童最好遠視50度以上。
2. 每日戶外活動 2 小時，未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。
幼兒最好不要看3C，愈少愈好，多到戶外活動玩遊戲，以大肢體的活動取代3C。
3. 近距離用眼30 分鐘休息10 分鐘。
居家防疫時期務必記得近距離用眼30 分鐘後就要休息10 分鐘，可以由窗戶望遠，原地踏步、伸展肢體。不論開多少燈，室內的亮度與戶外還是落差很大，陽光會刺激眼睛分泌多巴胺，抑制眼軸的拉長。戶外活動是最有效預防近視的方法。雖然疫情時期很難出門，吳佩昌醫師強烈建議家長們運用陽台，庭院，頂樓，走廊等維持二小時的戶外活動時間以維護身心及眼睛的健康。吳佩昌醫師也提醒已經近視的小朋友，近視控制不能停；不論是點散瞳劑，戴角膜塑型，治療型軟式隱形眼鏡或治療型眼鏡鏡片等，為了維護眼睛的健康，降低高度近視造成失明的機會，近視防治不能停！
資料來源：健康醫療網 居家防疫，幼兒的視力保健更要注意!
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