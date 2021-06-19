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NBA／關鍵時刻「斷電」！老鷹錯失機會　76人客場扳平

▲Seth Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Seth Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-19 10:28:42｜2021-06-19 10:47:37

亞特蘭大老鷹今(19)日在主場試圖拿下晉級東區決賽的門票，但是客場作戰的費城76人十分頑強，靠著Seth Curry和Tobias Harris雙雙砍下24分，以及老鷹團隊進攻最後2分鐘的當機，最終以104:99克服壓力拿下比賽，雙方將要在搶七戰中決定系列賽的勝者。

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老鷹這場開賽就打了一波21:8的猛烈攻勢，76人這邊手感不佳，反倒是在換上替補之後慢慢打出了攻防節奏，在首節尾聲到次節的這段期間，打出16:4的反擊，將比數追成29:29平手。

但在這之後，老鷹換回了Trae Young結果反打出了一波10:0的高潮，重新拿回領先優勢，半場打完他攻下了20分，傳出7次助攻，幫助主場軍以51:47取得領先。

易籃再戰後，Curry手感火燙、連進3顆三分球，76人飆進4記三分，打出14:0的攻勢反超，第三節打完76人大有斬獲，在這一節結束後取得了6分的領先。

末節決戰時，老鷹再度使出「駭客戰術」，讓76人被迫讓Simmons下場，之後Embiid被吹了進攻犯規，Danilo Gallinari和Young各進一顆三分球，雙方回到1分差。

最後1分59秒時，76人換回來Sinmmons正準備決戰，但暫停結束後球場卻突然斷電，比賽中斷了一段時間。在這之後Embiid承擔起自己球隊領袖的責任，他連兩次進攻得手，而老鷹好像隨著這次意外而當機，連續3次進攻空手而回

Curry今晚繼續維持季後賽以來的火燙手感，他投進6顆三分球得到全隊最高的24分，主戰中鋒Joel Embiid手感不佳24投9中，但還是拿到22分12籃板，Tobias Harris斬獲24分，Tyrese Maxey板凳貢獻14分。

Young這場攻下34分，另外還送出12次助攻，但命中率30投僅13中，差強人意；K.Huerter攻下17分11籃板，C.Capela斬獲14分11籃板，Gallinari得到16分。

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