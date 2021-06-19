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直播賣貨遭網友狂罵！張晨光淚崩畫面曝光

▲張晨光在大陸直播賣貨遭網友留言攻擊，讓他不禁潸然淚下。（圖／翻攝會火微博、張晨光微博）
▲張晨光在大陸直播賣貨遭網友留言攻擊，讓他不禁潸然淚下。（圖／翻攝會火微博、張晨光微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-19 11:51:38｜2021-06-19 11:53:13

64歲的資深演員張晨光演出的影視作品無數，還曾奪下視帝寶座，在2006年時將重心轉往大陸。而他近來上直播販賣商品，沒想到卻引來大批網友批評，讓他忍不住淚灑直播間，許多粉絲看到後心疼不已。

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張晨光在直播賣酒時，賣到一半竟開始被刻薄的網友留言詢問：「為什麼不好好拍戲，要來直播帶貨？」還有人質疑他賣的是假酒，種種負面的留言湧入，讓他情緒崩潰，在鏡頭前紅了眼眶，甚至轉身拭淚，但網友依然不放過他，酸言酸語沒有停歇，消息一出後，此事隨即登上了微博熱搜。

▲張晨光在大陸直播賣貨，竟遭網友圍剿攻擊。（圖／翻攝會火直播）
▲張晨光在大陸直播賣貨，竟遭網友留言圍剿。（圖／翻攝會火微博）
許多粉絲出面護航，認為網友管太寬，留言表示：「賣貨不是很正常嗎，為啥要攻擊別人啊，好多演員也直播賣貨啊」、「有病啊！張老師不是一直都拍戲啊！帶一次貨那些人可以不看啊！攻擊人家幹嘛」、「善良一點吧，人家演技很好。」

張晨光1992年以《京城四少》贏得金鐘獎「電視最佳男演員獎」，2000年轉戰本土劇，又以《日正當中》奪下金鐘獎的「戲劇類男主角獎」，演技受到肯定，是個實力派演員。而他在轉往大陸發展後，也常能在影視作品中看見他的身影。

▲實力派演員張晨光，曾奪下2次視帝。（圖／翻攝張晨光微博）
▲實力派演員張晨光，曾奪下2次視帝。（圖／翻攝張晨光微博）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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