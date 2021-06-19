拜習會10月擬登場 美國務院：不代表美中關係有突破
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)17日透露，拜登總統不排除將在10月的20大工業國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平會談，不過美國國務院發言人表示，此舉是為體現拜登的外交承諾，不代表2國關係有所突破。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-19 11:56:20
綜合外媒報導，白宮正在安排拜登未來幾個月內與習近平接觸，確切形式與時間尚未定案。然而，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)聲稱，有關2人的會面建議並不代表美中關係有任何突破，只是拜登對外交承諾的體現。
普萊斯也提到，美國會繼續在其原則、利益和價值觀上，與中國政府進行接觸，不過從美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)11日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎通話時的內容來看，雙方就著新疆、香港、台灣、北韓核計劃等爭議性議題，仍存在嚴重分歧。
關於拜習會，普萊斯仍持保留態度，指目前沒有什麼內容可供預告，但如果條件合適或情況需要，國務院將保持開放的態度。
G20峰會10月將在義大利羅馬舉行，美國國務卿布林肯下週將先回到歐洲，與德國、法國等友邦的領導人會面，並參加G20外長會議，亦不排除是在為10月的峰會，以及美中領袖可能的會談鋪路。