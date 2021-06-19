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指揮中心統計，截至6月17日為止，國內接種AstraZeneca COVID-19疫苗共計1,273,121人次，其中229,566人次為75歲以上長者。又目前VAERS已收到25例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中20例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病；部分個案經司法相驗解剖後，初步死因與心血管疾病或慢性病史相關，惟迄目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關，指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應。
指揮中心３建議
此外，指揮中心亦針對近期高齡者接種COVID-19疫苗，提供以下建議：
1. 對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議身體狀況較穩定後再接種。指揮中心提醒，所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。
2. 近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，建議避開高溫時段前往接種。
3. 現有開放診所及衛生所可接種疫苗，建議就近前往接種。
資料來源：健康醫療網 高齡年長者打疫苗 指揮中心３建議
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