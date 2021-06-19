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高齡年長者打疫苗　指揮中心３建議

高齡年長者打疫苗　指揮中心３建議
高齡年長者打疫苗　指揮中心３建議

健康醫療網

2021-06-19 12:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，為保障國人接種COVID-19疫苗權益，指揮中心持續監測疫苗接種後不良事件，並於今日邀集專家就「疫苗不良事件通報系統(VAERS)」通報的COVID-19疫苗接種後死亡個案進行討論。指揮中心表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

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20幾萬長者打疫苗

指揮中心統計，截至6月17日為止，國內接種AstraZeneca COVID-19疫苗共計1,273,121人次，其中229,566人次為75歲以上長者。又目前VAERS已收到25例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中20例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病；部分個案經司法相驗解剖後，初步死因與心血管疾病或慢性病史相關，惟迄目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關，指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應。

指揮中心３建議

此外，指揮中心亦針對近期高齡者接種COVID-19疫苗，提供以下建議：

1. 對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議身體狀況較穩定後再接種。

2. 近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，建議避開高溫時段前往接種。

3. 現有開放診所及衛生所可接種疫苗，建議就近前往接種。

指揮中心提醒，所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。



資料來源：健康醫療網 高齡年長者打疫苗　指揮中心３建議

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.07%85.93%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.4%10.6%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.07%88.93%
2021-06-16-2021-06-19
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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