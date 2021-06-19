日相菅義偉不讓步　擬21日決定東奧開放觀眾入場

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日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本時事通信社報導，東奧5方會談將於21日舉行，目前傾向以一萬人作為上限開放觀眾進場觀賽。儘管專家憂慮疫情擴大、建議應舉行閉門賽事，但菅義偉並未讓步。
●東奧成「國際公約」 日本堅持舉辦
菅義偉日前參與七大工業國集團（G7）時，獲得與會各國對東奧如期舉辦的支持；因此，對菅義偉來說，如期舉辦東奧可說是「國際公約」；日本政府相關人士也說，「因為是國際公約，所以會如期舉辦」。
菅義偉17日在記者會上，被問到在疫情風險下仍要舉辦東奧的理由時強調，「不為自尊也非考量經濟，而是因為日本有能力對來自外國的人士採取防疫對策」。
至於東奧開不開放觀眾進場，儘管日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂（日本政府防疫首席顧問）曾說，日本大型活動上限萬人規定跟東奧沒有相關，意指兩者脫鉤處理，但日本政府確實有意以此作為東奧開放觀眾進場的布局。
日本政府一名部會首長就坦言，「東奧觀眾數將以萬人作為上限」。
日本政府之所以堅持開放觀眾進場觀看東奧賽事，主要是有意向國內外展現日本防疫對策成功的想法，及考量到IOC等意向。
●日本政府逐步放寬東京防疫措施
日本政府日前決定，包括東奧主辦城市東京都在內的9都道府縣，將於20日解除「緊急事態宣言」，轉為實施防疫強度較弱的「防止蔓延等重點措施」。
根據日本政府規劃，即便東京都如期在7月11日解除重點措施後，大型活動的觀眾進場人數仍將以一萬人作為上限。
菅義偉17日在記者會談到東奧觀眾數時說，「人數上限將基於這樣的規定（指國內大型活動萬人上限）來決定」。
報導指出，多數看法認為解除「緊急事態宣言」，是為舉辦東奧作為準備；而提出大型活動人數上限，則是為開放觀眾進場觀看東奧賽事的布局。
但尾身茂等防疫專家，過去一段時間在檯面下協議，針對東奧舉辦將向政府提出建言。
日本政府起初對專家們這樣的舉動，認為是「自主研究」，並未太過在意；但是受到輿論廣泛出現停辦東奧時，開始出現政策方針轉換。
●日本政府與防疫專家拉鋸
菅義偉18日晚間步出首相官邸時，面對記者詢問如何回應專家建言時，不發一語離去。負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔在記者會上說，已接獲尾身茂等人建言，「包括首相在內，政府內部都知道建言內容，會確實接受並因應」。
菅義偉曾跟身旁人士說，日本職棒跟日本職業足球聯賽都能開放觀眾進場，「為何只有東奧不能開放觀眾進場」，透露出對專家意見的不滿。
不過，東京都有新增確診病例數居高不下的傾向，17日仍新增452例，這個背景跟外出人潮持續增加有關，讓專家對疫情反彈感到強烈憂慮，並在17日防疫分科委員會上對解除宣言持慎重態度。
尾身茂說，東京都疫情有反彈可能，希望政府拿出所有必要防疫對策；與會人士說，在看得到疫情有惡化可能的情況下解除宣言，非常令人不安。
日本政府相關人士說，到本週時，西村連日跟專家進行協調，讓專家們最後提出的建言版本中，對不開放觀眾進場只用了「希望」兩字，留下開放觀眾進場的餘地。
日本政府與專家們最後妥協的方案，就是一旦疫情出現反彈徵兆時，日本政府必須毫不猶豫地發布「緊急事態宣言」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100619