COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日相菅義偉不讓步　擬21日決定東奧開放觀眾入場

▲日本東京奧運將於7月23日開幕，專家憂慮疫情反彈提出「希望」不開放觀眾進場的建議，但首相菅義偉並未讓步，有意以一萬人作為上限開放觀眾進場，東奧5方會談預計21日決定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京奧運將於7月23日開幕，專家憂慮疫情反彈提出「希望」不開放觀眾進場的建議，但首相菅義偉並未讓步，有意以一萬人作為上限開放觀眾進場，東奧5方會談預計21日決定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-19 13:57:03

（中央社東京19日綜合外電報導）日本東京奧運將於7月23日開幕，專家憂慮疫情反彈提出「希望」不開放觀眾進場的建議，但首相菅義偉並未讓步，有意以一萬人作為上限開放觀眾進場，東奧5方會談預計21日決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東奧5方會談出席人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）等。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本時事通信社報導，東奧5方會談將於21日舉行，目前傾向以一萬人作為上限開放觀眾進場觀賽。儘管專家憂慮疫情擴大、建議應舉行閉門賽事，但菅義偉並未讓步。

●東奧成「國際公約」 日本堅持舉辦

菅義偉日前參與七大工業國集團（G7）時，獲得與會各國對東奧如期舉辦的支持；因此，對菅義偉來說，如期舉辦東奧可說是「國際公約」；日本政府相關人士也說，「因為是國際公約，所以會如期舉辦」。

菅義偉17日在記者會上，被問到在疫情風險下仍要舉辦東奧的理由時強調，「不為自尊也非考量經濟，而是因為日本有能力對來自外國的人士採取防疫對策」。

至於東奧開不開放觀眾進場，儘管日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂（日本政府防疫首席顧問）曾說，日本大型活動上限萬人規定跟東奧沒有相關，意指兩者脫鉤處理，但日本政府確實有意以此作為東奧開放觀眾進場的布局。

日本政府一名部會首長就坦言，「東奧觀眾數將以萬人作為上限」。

日本政府之所以堅持開放觀眾進場觀看東奧賽事，主要是有意向國內外展現日本防疫對策成功的想法，及考量到IOC等意向。

●日本政府逐步放寬東京防疫措施

日本政府日前決定，包括東奧主辦城市東京都在內的9都道府縣，將於20日解除「緊急事態宣言」，轉為實施防疫強度較弱的「防止蔓延等重點措施」。

根據日本政府規劃，即便東京都如期在7月11日解除重點措施後，大型活動的觀眾進場人數仍將以一萬人作為上限。

菅義偉17日在記者會談到東奧觀眾數時說，「人數上限將基於這樣的規定（指國內大型活動萬人上限）來決定」。

報導指出，多數看法認為解除「緊急事態宣言」，是為舉辦東奧作為準備；而提出大型活動人數上限，則是為開放觀眾進場觀看東奧賽事的布局。

但尾身茂等防疫專家，過去一段時間在檯面下協議，針對東奧舉辦將向政府提出建言。

日本政府起初對專家們這樣的舉動，認為是「自主研究」，並未太過在意；但是受到輿論廣泛出現停辦東奧時，開始出現政策方針轉換。

●日本政府與防疫專家拉鋸

菅義偉18日晚間步出首相官邸時，面對記者詢問如何回應專家建言時，不發一語離去。負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔在記者會上說，已接獲尾身茂等人建言，「包括首相在內，政府內部都知道建言內容，會確實接受並因應」。

菅義偉曾跟身旁人士說，日本職棒跟日本職業足球聯賽都能開放觀眾進場，「為何只有東奧不能開放觀眾進場」，透露出對專家意見的不滿。

不過，東京都有新增確診病例數居高不下的傾向，17日仍新增452例，這個背景跟外出人潮持續增加有關，讓專家對疫情反彈感到強烈憂慮，並在17日防疫分科委員會上對解除宣言持慎重態度。

尾身茂說，東京都疫情有反彈可能，希望政府拿出所有必要防疫對策；與會人士說，在看得到疫情有惡化可能的情況下解除宣言，非常令人不安。

日本政府相關人士說，到本週時，西村連日跟專家進行協調，讓專家們最後提出的建言版本中，對不開放觀眾進場只用了「希望」兩字，留下開放觀眾進場的餘地。

日本政府與專家們最後妥協的方案，就是一旦疫情出現反彈徵兆時，日本政府必須毫不猶豫地發布「緊急事態宣言」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100619

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.08%85.92%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.89%10.11%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.12%88.88%
2021-06-16-2021-06-19
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀