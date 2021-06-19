NBA／黑馬殺出！曼恩狂砍39分率隊逆轉　快艇首次進西決

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次節Mann在快攻中一次接球灌籃，幫助快艇反超，但爵士在一次爭議的三分犯規判罰中獲利後，該節爵士打出了一波39:19的攻勢，上半場投進12顆三分球，取得22分領先。
易籃再戰後，快艇重新振作，該節打出一波17:0的猛烈反撲，Mann三節打完攻下34分，帶領球隊將分數追到只剩2分差；末節Nicolas Batum、Patrick Beverley和George三人都投進三分球，讓主場球隊這時取得超前。
快艇打出16:6的攻勢，在比賽剩下8分半鐘時拿到7分領先，暫停之後Bojan Bogdanovic兩記三分球，又讓爵士追近比數；但之後George一記跳投命中，隨後又助攻給Mann投進外線，Beverley的三分球，讓快艇在最後3分鐘時取得9分領先。
讀秒階段，快艇還有9分領先，爵士數次賭博式的外線未能投進，雙方開始換下主力球員，比賽至此也勝負底定。
George今天雖然手感差強人意，24投僅10中，但他用全面表現幫助球隊，拿到28分、9籃板、7助攻、3抄截；而Mann則是承擔起進攻大任，21投15中得到39分，Reggie Jackson得到27分、10助攻，Batum投進4顆三分球得到16分，Beverley末節進3顆三分球得到12分。球隊在8次叩關西決失利後，今天總算打破詛咒。
爵士方面，Mitchell得到39分、9籃板、9助攻，Jordan Clarkson得到21分，球隊共有5人得分上雙，今天他們命中了21顆三分球，只可惜快艇這場也有20顆三分的命中。