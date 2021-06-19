台南大專院校線上畢業典禮紛邀業界名人獻上最誠摯的祝福
因應疫情，為防疫期間為避免人與人的接觸，教育部宣布各級學校停辦實體畢業典禮，台南地區各大專院校今日多校舉辦線上畢業典禮直播，各校紛邀請業界名人獻上最誠摯的祝福！
記者張振興/台南報導
2021-06-19 12:48:47
今天崑山科大畢業典禮安排機器人，傳遞校長手中畢業證書授予畢業生代表，為畢業生代表進行撥穗儀式，獻上最誠摯的祝福！最特別的是，名模林志玲親手撰寫祝賀卡片，跨海遙寄台灣，是最驚喜的獨家祝福！志玲姐姐在賀卡上寫下「每個人身上都有太陽，只要你懂得讓它發光」，讓畢業生相當暖心。另外崑大講座教授國際名廚江振誠、時尚教父洪偉明、Bito創辦人劉耕名、國際名模林韋君，以及行政院政務委員唐鳳、鴻海集團副總裁陳振國、凱渥名模洪曉蕾、奪得國際建築空間設計大獎的建築師羅耕甫、知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主西門夜說、知名Youtuber夫夫之道（公廣系畢業校友）等人，皆親自錄影恭賀畢業生。
敏惠醫專的畢業典禮，則是邀請目前在疫情前線的台北市聯合醫院和平婦幼院區的護理部主任劉翠瑤。該院長期與敏惠醫專透過「公費培育」方式合作，敏惠醫專在台北市立聯合醫院已有超過120位學生接受該醫療院所獎學金。今天劉翠瑤特地視訊祝福敏惠的青年學子，希望見賢思齊、守護患者恢復健康視為神聖的天職，勉勵每一位畢業生將醫護的專業，視為人生的志業，勇往直前展翅翱翔。