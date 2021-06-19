NBA／二輪秀奇蹟！Mann關鍵戰轟39分 率快艇完成大逆轉
洛杉磯快艇在前8次有機會打進西區決賽的情況下，全部輸掉系列賽，不過這一次在Kawhi Leonard後兩場沒辦法打的情況下，他們連兩場有關鍵球員跳出，上一場Paul George攻下37分，第6戰小將Terance Mann得到39分，帶領球隊一償宿願。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-19 12:56:13
今天在George遭到嚴防、手感不佳的情況下，Terance Mann在首節就狂砍12分，雖然爵士瘋狂的外線攻勢，讓主場軍一度落後到達25分，但在第三節一波17:0反擊後，他們又找到了比賽節奏。
末節，爵士主將Donovan Mitchell帶著腳踝的傷浴血奮戰，不過快艇這邊George、Mann、Reggie Jackson和Patrick Beverley都跳出來得分，也讓他們得以順利收下比賽。
僅24歲的Mann是快艇2019年第二輪第18順位掏到的寶，生涯第2個賽季已經成長為他們板凳上的重要輪換，但誰也沒想到他會在這一場比賽跳出來支撐球隊前進。
今天Mann總計21投15中，包括命中了7顆三分球，砍下39分和Mitchell並列兩隊得分最高的球員，同時他在防守端的表現也至關重要。