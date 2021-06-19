全民防疫建設不停！高雄新地標「內惟藝術中心」將啟動

成立於1994年的高雄市立美術館（以下簡稱高美館），在迎接27週年館慶之際，由高雄市長陳其邁宣佈了令人振奮的好消息，全民防疫的同時，城市建設不停歇，將於6月正式啟動高雄大美術館計劃的最後一哩路「內惟藝術中心」！美術館園區西側即將設立新館，由高美館、高史博、電影館三館共構，展開城市藝術、歷史、影視文化的多元對話，翻轉民眾對美術館的既定印象。





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▲高雄文化新地標「內惟藝術中心」模型圖。（圖／高美館提供）

× ▲高雄文化新地標「內惟藝術中心」模型圖。（圖／高美館提供）

▲內惟藝術中心透視效果圖。（圖／高美館提供）

× ▲內惟藝術中心透視效果圖。（圖／高美館提供）

▲高雄美術館園區未來願景及周遭交通相對圖。（圖／高美館提供）