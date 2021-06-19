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NBA／隊史首人！年薪差近4倍　柯瑞弟便宜好用勝過西蒙斯

▲76人後衛「柯瑞弟」Seth Curry連續2場飆進至少6顆三分球成隊史首人，年薪和主控Ben Simmons(西蒙斯)相差近4倍，卻便宜又好用。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人後衛「柯瑞弟」Seth Curry連續2場飆進至少6顆三分球成隊史首人，年薪和主控Ben Simmons(西蒙斯)相差近4倍，卻便宜又好用。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-19 13:18:19

76人後衛「柯瑞弟」Seth Curry今(19)日飆進6顆三分球，並列全隊最高24分，本輪系列賽命中率高達6成，值得一提的是，柯瑞弟便宜又好用，本季年薪約僅有主控Ben Simmons(西蒙斯)的四分之一，但得分卻是4倍。

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柯瑞弟在2019年和獨行俠簽下4年3200萬美元合約，是他職業生涯簽過總值最高的合約，2020年被打包送往76人，和岳父Doc Rivers聯手。

76人季後賽次輪對上老鷹，柯瑞弟場均可得21.8分、投籃命中率高達61.5%，三分球命中率也有59.6%，無愧於神射手本色。

今天關鍵G6上場31分鐘，三分球9投中，攻下24分，前役G5三分球12投7中，攻下36分也是致勝功臣之一，也成為76人隊史首位，在季後賽連續2場至少命中6記三分球的球員。

相較主控西蒙斯本季年薪高達2925萬美元，柯瑞弟本季合約僅為783萬美元，下兩個賽季年薪分別為821萬美元和850萬美元，便宜又好用。

柯瑞弟今天還有一次妙傳給西蒙斯，豈料後者連簡單的放球都失手，讓76人士氣大減，西蒙斯第四節在最後7分鐘吞下第5犯，罰球不好的他也被老鷹用「駭客戰術」針對，76人只好將他換下場，直到最後2分鐘才短暫回歸。

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