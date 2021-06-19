國民黨挺醫護腳步不停歇 江啟臣台中致送醫療物資助防疫
國民黨挺醫護腳步不停歇！國民黨主席江啟臣今（19）日上午至台中市致贈防疫物資予大台中診所協會及台中市診所協會，並感謝第一線防疫人員辛勞。江啟臣表示，國民黨一定會當防疫醫護人員的後盾，今天到二家醫療單位致贈FFP2口罩及防護面罩，數量不見得很多，但若未來還有需求，國民黨一定持續努力相助，大家團結防疫，才能讓疫情盡快結束。
記者余祥／台北報導
2021-06-19 13:16:19｜2021-06-19 13:16:27
對於台中市長盧秀燕宣布全市鄰長列入公費疫苗接種對象，卻被中央打槍，江啟臣在接受媒體訪問時表示，就是因為疫苗不夠，才產生排擠或爭先恐後的現象，指揮中心雖然列出不同類別的施打順序，但各地狀況不一，縣市長也是地方防疫指揮官，應該有務實考量的權限，可以針對地方防疫需求考量。
江啟臣說明，鄰長也需要做致送防疫通知等工作，形同進行前線防疫服務，也是相當程度暴露在風險中，中央疫情指揮中心應讓地方防疫指揮官依務實考量做判斷，最重要的是在疫苗有限的情況下，保護這些協助防疫工作的人。現在應該團結一心防疫，而不是中央下公文反對地方作為，這不是中央應該扮演的角色。
針對政府的防疫與紓困作為，江啟臣痛批防疫工作從去年到現在，尤其五月中疫情爆發後，讓人民看到政府的防疫工作疏漏，甚至國際媒體也公開批評，指政府並沒有所謂的超前部署，包括疫苗、藥物、防疫資源等，民眾都沒感受到有超前部署。
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