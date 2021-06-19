台男赴澳門驗出印度變異株 羅一鈞：在印感染可能性較高
澳門衛生單位今（19）日通報，一名17日從台灣入境澳門的男子，初步檢驗出於印度發現的COVID-19 Delta變種病毒。對此，中央流行疫情指揮中心稍晚回應，該男在台曾經過三次採檢都為陰性，且有印度旅遊史，應是在印度感染的機率較大。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-19 19:12:36
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今指出，根據指揮中心調查，這位男子去年1、2月到今年1月底都待在越南，回台短暫停留後，又在2月初出境前往印度，在印度待到5月8日才返台，在國內接受14日集中檢疫後，曾在5月9、21日兩次採檢都是陰性；另外，該男6月15日因為要再度出境，自費採檢也是陰性，直到入境澳門才被檢驗出陽性，而且血清結果IgM為陰性，IgG為陽性。
羅一鈞表示，經過綜合研判及與澳門方面討論，該男應是感染一段時間，初步研判應是在印度感染的可能性最高；該男Ct值非常低，且在台灣也經過14天完整的居家隔離，因此研判對社區感染的影響較小，但指揮中心也會繼續進行相關疫調。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。