7月擴大施打對象看這！媒體、郵務及北部外送員也列第7類

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陳時中表示，第七類為維持國家安全及社會機能正常運作者，其中包含考試工作人員、幼兒園、國小安親班教育人員、軍人、軍事與國安文職人員、各類批發市場工作包含屠宰等第一線作業人員、國家關鍵設施必要工作人員（雙鐵、油氣水電、通訊等設施人員）、媒體第一線採訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機等、北北基桃傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員、維持科學園區運作防疫工作人員、託運人員及推運機構、早療託運機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員。
另外，陳時中也補充，第二類也新增第一線處理大體的工作人員；第五類則包含矯正機關工作人員；第八類則是65至74歲民眾；第九類是已完成第一劑疫苗者，可依建議接種第二劑時間，並以同廠牌完成接種，目前科學證據並不建議混打，若有更多證據則未來再視情況開放。
另外，關於第一批莫德納疫苗110萬計分配原則，陳時中指出，首先是各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構（含矯正機關工作人員）尚未接種人數；告縣市莫德納疫苗第一劑已分配數；各縣市65至74歲長者3成人口數。
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