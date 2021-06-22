COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

7月擴大施打對象看這！媒體、郵務及北部外送員也列第7類

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-22 14:21:58｜2021-06-22 15:11:46

行政院今（22）宣布，7月份將擴大開放疫苗施打對象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也表示，其中第七類包含媒體第一線採訪工作人員、全國第一線郵務處理人員及北北基桃的計程車司機、外送員、傳統市場合法攤商等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，目前一至三類已開放很久，也施打得差不多；第四類為必要出國人士，人數不多，目前也施打差不多；第五類則為長照機構住民跟照顧者、居家式與社區式長照機構與身障服務照服員與服務對象；第六類包含75歲以上長者並新增孕婦。

陳時中表示，第七類為維持國家安全及社會機能正常運作者，其中包含考試工作人員、幼兒園、國小安親班教育人員、軍人、軍事與國安文職人員、各類批發市場工作包含屠宰等第一線作業人員、國家關鍵設施必要工作人員（雙鐵、油氣水電、通訊等設施人員）、媒體第一線採訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機等、北北基桃傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員、維持科學園區運作防疫工作人員、託運人員及推運機構、早療託運機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員。

▲國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。（更新版）（圖／指揮中心）
▲國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。（更新版）（圖／指揮中心）
另外，陳時中也補充，第二類也新增第一線處理大體的工作人員；第五類則包含矯正機關工作人員；第八類則是65至74歲民眾；第九類是已完成第一劑疫苗者，可依建議接種第二劑時間，並以同廠牌完成接種，目前科學證據並不建議混打，若有更多證據則未來再視情況開放。

另外，關於第一批莫德納疫苗110萬計分配原則，陳時中指出，首先是各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構（含矯正機關工作人員）尚未接種人數；告縣市莫德納疫苗第一劑已分配數；各縣市65至74歲長者3成人口數。

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）
 

▲自7/1起國內新冠肺炎疫苗接種對象擴增表。（圖／指揮中心）
▲自7/1起國內新冠肺炎疫苗接種對象擴增表。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀