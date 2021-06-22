孕婦施打疫苗政策「大轉彎」 陳時中解釋：現在量能夠了
針對開放孕婦施打疫苗政策近日大轉彎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）回應，很多政策決定很快，因為在跟時間賽跑，現在由於量能事實上是夠的，所以開放孕婦施打，但也沒有強迫，由民眾自己選擇。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-22 14:40:33
陳時中表示，打疫苗政策有人說轉彎，但不管是平時或是在抗疫時候，很多政策決定非常快，因為在跟時間賽跑，所以當然越快越好；現在發覺莫德納其實發下去14萬，到現在施打好像打6萬多，那事實上就是因為開放範圍很小，所以放著在那邊等也覺得沒必要，加上孕婦疫苗呼聲很多，既然目前疫苗有剩下就趕快開放給更多人。
陳時中說，前2日孕婦可能需要等個5、6天，但現在沒這必要，因為這2日量能事實上是夠的，但指揮中心也沒有強迫，只是開放多了一個選擇，打了什麼疫苗還是要跟醫師商量，讓民眾自己決定。
另外，針對外來是否開放中國疫苗輸入規定，陳時中今再強調，疫苗輸入的產地目前有禁止中國的規定，首先是輸入有問題；第二是由於目前發打中國疫苗後，所受到的傷害或不良反應的保障較低；第三就是看到相關施打中國疫苗的國家，目前所產生的情況也令人擔憂，因此目前還是未考慮更改中國疫苗輸入規定。
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