COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孕婦施打疫苗政策「大轉彎」　陳時中解釋：現在量能夠了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-22 14:40:33

針對開放孕婦施打疫苗政策近日大轉彎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）回應，很多政策決定很快，因為在跟時間賽跑，現在由於量能事實上是夠的，所以開放孕婦施打，但也沒有強迫，由民眾自己選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中表示，打疫苗政策有人說轉彎，但不管是平時或是在抗疫時候，很多政策決定非常快，因為在跟時間賽跑，所以當然越快越好；現在發覺莫德納其實發下去14萬，到現在施打好像打6萬多，那事實上就是因為開放範圍很小，所以放著在那邊等也覺得沒必要，加上孕婦疫苗呼聲很多，既然目前疫苗有剩下就趕快開放給更多人。

陳時中說，前2日孕婦可能需要等個5、6天，但現在沒這必要，因為這2日量能事實上是夠的，但指揮中心也沒有強迫，只是開放多了一個選擇，打了什麼疫苗還是要跟醫師商量，讓民眾自己決定。

另外，針對外來是否開放中國疫苗輸入規定，陳時中今再強調，疫苗輸入的產地目前有禁止中國的規定，首先是輸入有問題；第二是由於目前發打中國疫苗後，所受到的傷害或不良反應的保障較低；第三就是看到相關施打中國疫苗的國家，目前所產生的情況也令人擔憂，因此目前還是未考慮更改中國疫苗輸入規定。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
15.6%84.4%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.97%7.03%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.18%54.82%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
60.45%39.55%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀