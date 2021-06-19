5／9前已打完首劑AZ　指揮中心：可繼續施打第二劑疫苗

中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，將自23日起，陸續配發AZ COVID-19疫苗至地方政府衛生局，提供先前已接種第一劑AZ COVID-19疫苗的民眾完成兩劑疫苗接種，以提升免疫保護力。

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指揮中心說明，截至18日止，已有2.7萬名民眾完成兩劑AZ COVID-19疫苗接種，核估目前可調度的剩餘疫苗數量，可提供4月12日至5月9日以前約6.7萬名已接種第一劑疫苗的民眾繼續接種第二劑AZ COVID-19疫苗，並視疫苗供應及接種情形，適時調整疫苗配發進度。

指揮中心表示，根據世界衛生組織（World Health Organization, WHO）與醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）等國外臨床試驗資料分析顯示，完成兩劑AZ COVID-19疫苗（間隔 80 天）的追蹤結果證實，可預防6成以上有症狀感染之風險；當接種間隔 12 週以上且完成 2 劑接種，保護力可達 81%；基此，我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，兩劑AZ COVID-19疫苗接種間隔至少8週，而間隔10至12週再接種第二劑疫苗的效益更佳；因此，民眾可於第一劑接種後10-12週完成第二劑接種，使疫苗發揮最大效益。

指揮中心提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，於接種後請在接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

指揮中心也提醒，接種AZ COVID-19疫苗後的28天內，如有發生嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應儘速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當的臨床處置。

▲指揮中心公布確診人數，可以從圖中看出確診人數的趨勢。（圖／NOWnews資料照）