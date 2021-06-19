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被封「丈母娘最喜愛的女婿」　指揮中心羅一鈞妙答

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，諾富特飯店B1的通風透氣不佳，案1145外包商可能是在走道遇到員工被染疫。（圖／疾管署直播）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，諾富特飯店B1的通風透氣不佳，案1145外包商可能是在走道遇到員工被染疫。（圖／疾管署直播）

記者許家禎／台北報導

2021-06-19 16:11:03

中央流行疫情指揮中心現在出席的長官多被民眾認識，舉凡一開始的「鋼鐵部長陳時中」、「防疫五月天」，現在又有新生代話題人物就是醫療應變組副組長羅一鈞，由於他應對媒體對答如流，過去學霸的事蹟也被民眾拿出來討論。現在又被立委稱讚是丈母娘會喜歡的好女婿類型。為此，羅一鈞今（19）日表示，防疫期間大家都很緊張，如果用這樣的方式讓人輕鬆一笑也沒什麼不好，但還是希望大家將焦點放在防疫上。

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收看中央流行疫情指揮中心每天下午2點記者會直播，幾乎成為全民運動，記者會上出席的熟面孔幾乎大家都叫得出名字。但醫療應變組副組長羅一鈞近來成為話題人物，其中學霸身分被鄉民討論，包括念的是建中數理資優班，還跳級參加聯考，成為榜首進入台大醫學系，後來又到非洲馬拉威服役，成為外交替代役醫生。

另外，羅一鈞在記者會上應對媒體條理清楚、對答如流也意外成為焦點，立委鄭運鵬曾PO文直言，羅一鈞是丈母娘會喜歡的好女婿類型，引發網友熱烈討論。

為此，羅一鈞今日回應記者，「我很想回答『沒有回應』，但如果真的要說，防疫期間大家都很緊張，如果用這樣的方式輕鬆一笑也沒什麼不好」。但最後他仍強調，回歸防疫本業，希望大家了解、注意到他說出來的訊息，而不是重點放在本人身上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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