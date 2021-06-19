與郭董、劉德音會談後神情嚴肅？陳時中：我本就是撲克臉

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陳時中表示，民間購買捐贈疫苗都很好，有待民間政府一起努力，而昨天蔡總統與鴻海永齡、台積電的共識為原廠製造、包裝、直送台灣的原則。陳說上海復星有商業合約在「我們尊重」，但也說「我們沒有要繞過代理商」，強調代理商不是製造商，昨日達成的共識就是要跟原廠談。
媒體又詢問，之前政府在跟德國BNT原廠談時是否有被刁難，陳時中回應「我只有說過有外力介入，但沒說過有刁難」。
針對先前陳時中曾說，鴻海永齡購買BNT疫苗較難成功。陳時中今日重申，疫苗採購本來就很困難，任何廠牌都是，再來就是要掌握供貨時程更是難上加難，因為全世界都在搶疫苗，但也因為困難，所以現在大家才要合作，希望走出一條路來。
至於昨日與蔡總統、郭台銘與劉德音會談，被媒體拍到臉色沉重，陳時中表示，「我本來就是『撲克臉』」，所以不能以他的臉色作為看事情的依據。
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