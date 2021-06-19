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與郭董、劉德音會談後神情嚴肅？陳時中：我本就是撲克臉

▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)
▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)

記者許家禎／台北報導

2021-06-19 15:44:58｜2021-06-19 15:46:57

由於中國大陸國台辦昨（18）日再度強調，想買BNT就得跟上海復星洽談，媒體詢問我們是否會繞過代理商？為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，「我們沒有要繞過代理商」，強調昨日總統蔡英文、郭台銘與劉德音的共識就是跟原廠談。至於昨日被媒體拍到三方會面神情嚴肅，陳今天自嘲自己是「撲克臉」，不能用他的表情來看事情。

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全民關注鴻海永齡創辦人郭台銘與台積電申請購買捐贈德國BNT疫苗，昨（18）日總統蔡英文也說大家達成共識，要德國原廠製造、包裝、直送台灣的原則。但國台辦昨日再度強調，想買BNT就得跟上海復星洽談，難道鴻海永齡創辦人郭台銘、台積電董座劉德音代表政府買BNT是否會繞過代理商？

陳時中表示，民間購買捐贈疫苗都很好，有待民間政府一起努力，而昨天蔡總統與鴻海永齡、台積電的共識為原廠製造、包裝、直送台灣的原則。陳說上海復星有商業合約在「我們尊重」，但也說「我們沒有要繞過代理商」，強調代理商不是製造商，昨日達成的共識就是要跟原廠談。

媒體又詢問，之前政府在跟德國BNT原廠談時是否有被刁難，陳時中回應「我只有說過有外力介入，但沒說過有刁難」。

針對先前陳時中曾說，鴻海永齡購買BNT疫苗較難成功。陳時中今日重申，疫苗採購本來就很困難，任何廠牌都是，再來就是要掌握供貨時程更是難上加難，因為全世界都在搶疫苗，但也因為困難，所以現在大家才要合作，希望走出一條路來。

至於昨日與蔡總統、郭台銘與劉德音會談，被媒體拍到臉色沉重，陳時中表示，「我本來就是『撲克臉』」，所以不能以他的臉色作為看事情的依據。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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89.73%10.27%
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可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.14%88.86%
2021-06-16-2021-06-19
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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