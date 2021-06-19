三峽恩主公急診室護理師陰轉陽 指揮中心：已在防火牆內
針對三峽恩主公醫院有急診室護理人員陰轉陽，急診室淨空兩天緊急清消。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（19）日指出，該護理人員是第二圈防火牆內被匡列的人，是第四次採檢驗到陽性，因此也對相關急診室匡列接觸者，急診室也進行清潔消毒，等之後完成清消會再考慮是否再開放。
記者許家禎／台北報導
2021-06-19 14:47:40｜2021-06-19 15:53:11
羅一鈞指出，恩主公醫院一開始在11樓病房就有一個群聚事件，醫院與當地衛生局都有協助疫調，一開始就匡列80位，後來驗出9位陽性，再加上今日爆出的1位，共計10人確診。10人中，有5位是病患、1位陪病、1位看戶，以及3位護理師。而當初另外的71位密切接觸者正隔離中，會持續追蹤觀察到6月29日。
羅一鈞指出，除了第一圈80位密切接觸者外，第二圈也匡列了108人高風險對象，院內人士每三天要做一次PCR檢測，而這種陰轉陽的現象，就是因為後來做PCR測出來的，因為病毒潛伏期有14天，這位急診室護理人員就是在第四次採檢驗到的，但已經是在防火牆內。至於該名護理師的密切接觸者都匡列了，急診室也進行清潔消毒，等之後完成清消會再考慮是否再開放。
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