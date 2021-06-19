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指揮中心雖於6月9日新聞稿中承諾，將施打第1劑公費疫苗後間隔10至12週的第2劑疫苗列為優先接種目標1；並於6月10日記者會中強調該族群將列在124萬日本AZ疫苗的同時開打對象之一。然而臺北市醫師職業工會提到，指揮中心在6月12日公布配發疫苗數量的公式計算表中，竟然完全不見公費對象第2劑疫苗的蹤影2。只聞樓梯響的規劃不禁令人起疑，第2劑疫苗是因為疏漏而忘記估算呢？還是在滾動調整的疫苗接種計劃被犧牲了呢？
接種1劑AZ疫苗 建議12週內接種第2劑
AZ疫苗的第2劑在醫學上被稱為「booster」，意即人體需要經過再一次的複習，免疫系統才能對病毒「銘記在心」，進而提供完整且持久的保護力。無論是廠商原本的設計或是世界衛生組織（WHO）的建議，都要求已接種1劑AZ疫苗的人必須在12週內接種第2劑3,4。即便英國曾為了在鋪天蓋地的疫情中逆轉，疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee on Vaccination and Immunisation）於去年12月31日建議延後第2劑接種以換取第1劑疫苗更高的人口覆蓋率，但在該建議中仍然嚴守著AZ疫苗第2劑應在12週內打完的原則5。臺北市醫師職業工會指出，大疫之下，無可否認地相較於各國臺灣的指揮團隊有諸多可圈可點的表現，但如果不及時規畫以確保第2劑疫苗也能安全上壘，無疑是在疫苗施打這一局投出失誤的一球。
雖然曾有刊登在權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的研究結果顯示，AZ疫苗若在超過12週後才施打第2劑，其保護力的效果並不亞於準時施打者6。然而該研究對於此類「過期」施打的個案數太少，證據力薄弱，至今未能影響實際的疫苗政策。而且病毒變異株已挑起疫情死灰復燃的隱憂，根據英國對近期肆虐的Delta印度變種株（B.1.617.2）所做的流行病學監測，AZ疫苗只打1劑的疫苗效果（vaccine effectiveness）在英格蘭僅有33.2%，在蘇格蘭僅有18%，因此英國政府趕緊於5月中旬將高危險群原本接近12週後才要接種的第2劑提前到8週後來施打7-9。臺北市醫師職業工會強調，病毒不分國界，雖然臺灣目前還在跟Alpha英國變種株（B.1.1.7）纏鬥，但如果炸魚薯條能攻略臺灣，難道印度咖哩沒有這個潛力嗎？如果我們此時還是缺乏警戒而未能確保第2劑不要「過期」，自是無視科學的指導和疫情的瞬息萬變。
喊話指揮中心 工會籲：第二劑不「跳針」
在這場病毒與疫苗的賽跑中，如何透過施打順序的規劃將讓有限疫苗在最短時間內發揮最大效益、如何在造冊、估算、配送、回報等繁複的行政流程中一棒接一棒全速前進，其相關作業的複雜程度想必不是一般人能夠想像，我們也肯定指揮中心這段時間的努力和辛勞。但臺北市醫師職業工會還是要呼籲，如果指揮中心已經於6月16日記者會再次承諾第2劑疫苗的施打已確實有所規畫，我們希望它不僅是一支看的到也打的到的預防針，也是一支讓第一線醫護人員能繼續無後顧之憂地並肩作戰的強心針。
資料來源：健康醫療網 醫護打疫苗 醫師工會籲：第二劑不「跳針」
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