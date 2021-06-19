「3＋11」由行政院查自己？黃國昌轟：笑話！純粹是藉口

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但由行政院自己調查自己真的合適嗎，對此，黃國昌今日在臉書發文直言，「2013年：如果國民黨認為『服貿協議』是正確的，就出來辯護。但沒有立場黑箱操作、拒絕公開。 2021年：如果民進黨認為『3＋11』是正確的，就出來辯護。但沒有立場黑箱操作、拒絕公開。 」
黃國昌強調，「2013年：我認為只靠行政院自己調查自己，是笑話。2021年：我還是認為只靠行政院自己調查自己，是笑話。 這個道理很簡單，一點都不難。時空背景不同，純粹只是藉口。」
支持網友也紛紛在底下留言回覆說，「本來就是很簡單的是非邏輯，但很多人只要有顏色就沒邏輯」、「當初反對黑箱、說黨意大於民意的，在不過是用同樣標準檢視，就一堆跳腳」、「行政院調查不是不行，但立法院也一併進入調查才有公信力。試問，中國自己調查武漢肺炎，不准其他各國一起進入調查，然後中國再自行公布調查結果，DPP粉信嗎」。（編輯：倪浩軒）
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