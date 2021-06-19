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「3＋11」由行政院查自己？黃國昌轟：笑話！純粹是藉口

▲前立委黃國昌認為，放寬機師隔離的「3＋11」措施決策始末，若只靠行政院自己調查自己根本就「是笑話」。（圖/記者呂炯昌攝）
▲前立委黃國昌認為，放寬機師隔離的「3＋11」措施決策始末，若只靠行政院自己調查自己根本就「是笑話」。（圖/記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 14:49:59

台灣COVID-19本土疫情爆發以來，不少外國媒體都認為針對機師的防疫措施放寬是疫情失控的原因之一，而對於關鍵「3＋11」機師隔離政策，衛福部卻表示沒有會議紀錄，這也引發外界的質疑。對此，前立委黃國昌今（19）日在臉書發文砲轟，直言如果民進黨認為「3＋11」是正確的，就出來辯護，沒有立場黑箱操作。「只靠行政院自己調查自己，是笑話」。

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國民黨日前在立法院提案公開「3＋11」的會議紀錄，之後遭到民進黨以人數優勢否決。不少網友因此跑去立委高嘉瑜、立委林昶佐的臉書底下留言，要他們出來「解釋」。而林昶佐也在昨日發文回應，「查啊怎麼不查，昨天立法院綠藍白黃四黨都一致同意由行政院來調查了，調查結果還要報立法院」。

但由行政院自己調查自己真的合適嗎，對此，黃國昌今日在臉書發文直言，「2013年：如果國民黨認為『服貿協議』是正確的，就出來辯護。但沒有立場黑箱操作、拒絕公開。 2021年：如果民進黨認為『3＋11』是正確的，就出來辯護。但沒有立場黑箱操作、拒絕公開。 」

黃國昌強調，「2013年：我認為只靠行政院自己調查自己，是笑話。2021年：我還是認為只靠行政院自己調查自己，是笑話。 這個道理很簡單，一點都不難。時空背景不同，純粹只是藉口。」

▲黃國昌發文全文。（圖／翻攝自黃國昌臉書）
▲黃國昌發文全文。（圖／翻攝自黃國昌臉書）
支持網友也紛紛在底下留言回覆說，「本來就是很簡單的是非邏輯，但很多人只要有顏色就沒邏輯」、「當初反對黑箱、說黨意大於民意的，在不過是用同樣標準檢視，就一堆跳腳」、「行政院調查不是不行，但立法院也一併進入調查才有公信力。試問，中國自己調查武漢肺炎，不准其他各國一起進入調查，然後中國再自行公布調查結果，DPP粉信嗎」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不可能，假期剛過說不定再爆發
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