香港大學研究：輝瑞疫苗抗體量較高 若打科興恐需第3劑
新冠疫情肆虐全球，取得疫苗成為各國首要目標，不過由於研發時間較正常疫苗短，目前市面上的各款新冠疫苗，效力仍待多重研究證實。香港大學最新研究發現，相較接種中國科興疫苗者，接種輝瑞/BNT疫苗的人，體內抗體量明顯較高，接種科興的民眾，未來可能會需要追加施打第3劑。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-19 14:54:50
根據《南華早報》報導，香港自2月底以來，已經施打逾300萬劑疫苗，其中170萬劑為輝瑞疫苗，130萬劑為中國科興疫苗。香港政府委託港大公衛學院進行追蹤，觀察1000名已接種2劑疫苗者，體內的抗體反應，港大流行病學家高本恩(Benjamin Cowling)指出，接種輝瑞疫苗者，抗體反應明顯較高。
雖然抗體量無法直接反映疫苗對個人的保護力，但高本恩認為，越來越多證據顯示，抗體量越高通常代表免疫力越強、疫苗效力維持較久。高本恩根據研究結果表示，部分接種科興的人，可能需要接種第3劑，以延長保護力，至於抗體的有效期，以及追加劑量的間隔與效果等問題，還須進一步研究。
由於香港特首林鄭月娥，正在考慮引進抗體篩檢，以縮短目前對多數海外旅客實施的14天隔離期，對此高本恩說，對於已施打疫苗，且對抗體檢測呈陽性、對病毒檢測呈陰性的人，實施隔離豁免合理，但他的研究結果表明，此做法存在著風險和問題，因為在某些情況下，可能無法檢測到部分人士因接種科興疫苗而產生的少量抗體。
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